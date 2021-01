Wynalazca skonstruował „rękę Batmana”. Zobacz jak działa urządzenie

Urządzenie dopasowuje się do nadgarstka i błyskawicznie przenosi człowieka z ziemi na wierzchołki drzew.

Jeśli kiedykolwiek oglądałeś film o Batmanie lub grałeś w „Just Cause”, prawdopodobnie pomyślałeś: „Użycie haka z liną byłoby świetną zabawą”. YouTuber Built IRL, który nazywa się JT, też tak pomyślał. I właśnie nad tym pracował przez ostatni rok. Efektem końcowym jest broń z hakiem, która działa podobnie do tych, które znamy z filmów i gier.

To działa jak w filmie albo grze

Jak widzicie na filmie, ten nowy chwytak jest lepszy niż wiele poprzednich prototypów. Po pierwsze, jest samowystarczalny, całe urządzenie mieści się na ramieniu konstruktora. Mechanizm śrutowy zasilany CO2, który strzela hakiem za pomocą standardowych nabojów, oraz bardzo mocny silnik o mocy 10 tys. W, który jest odpowiednio szybki, mogą całkowicie wciągnąć człowieka do góry.

W przeciwieństwie do innych haków z liną, urządzenie JT może również sprowadzić go z powrotem na ziemię. Konstruktor może kontrolować swój kierunek i prędkość za pomocą kółka w pobliżu kciuka.

Ograniczenia są, ale niewielkie

Na filmie można także zobaczyć niektóre z rzeczywistych ograniczeń pistoletu chwytakowego, z którymi Batman nigdy nie miałby do czynienia. Urządzenie może być trudne do kontrolowania – częściowo dlatego, że JT próbuje użyć kciuka, jednocześnie podtrzymując cały swój ciężar jedną ręką. W większości używa go przymocowanego do uprzęży, więc uderzenie wyrzucenia w powietrze może zostać rozłożone na całe jego ciało, zamiast tylko na jedną rękę.

Okazuje się również, że owinięcie haka z liną wokół tego, na co próbujesz się wspinać, nie jest tak łatwe, jak się wydaje w Overwatch lub Titanfall 2. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy wystrzeliwuje się go z czegoś przyczepionego do ramienia.

Po Batmanie Spider-Man?

Pomimo wad urządzenie nadal działa szokująco dobrze jak na coś tak małego. Można uznać, że projekt się udał. Wynalazca obiecuje, że pracuje też nad wersją Spider-Mana. Jego sukces w pracy nad bronią z liną sprawia, że może mieć szansę.

Jeśli chcecie poznać początki projektu, możecie obejrzeć film, który JT nakręcił we współpracy z Hacksmith Industries w listopadzie 2019 r. Z kolei jeśli chcecie zobaczyć cały proces kompilacji, możecie zajrzeć na towarzyszącą wideo playlistę filmów, które szczegółowo opisują ewolucję projektu.

