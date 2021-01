Zmiany w Google. Jest nowy projekt mobilnej wyszukiwarki

Na firmowym blogu Google wyjaśnia, czego możemy się spodziewać. Informuje sama projektantka zmian, Aileen Cheng: „Chcieliśmy cofnąć się o krok i nieco wszystko uprościć, aby ludzie mogli szybciej i łatwiej znaleźć to, czego szukają” - tłumaczy. „Uważam, że to naprawdę orzeźwiające. Dla mnie to powiew świeżego powietrza!”.

Zmiany Google opisało w pięciu punktach

Skupienie informacji. Google chce, aby wyniki wyszukiwania były jasne, a ludzie mogli skupić się na informacjach, a nie na elementach designu. Chodziło o uproszczenie obsługi i możliwie jak najszybsze dotarcie do szukanych informacji.

Ułatwienie czytania tekstu. Zespół designerów wykorzystał w tym celu większy, pogrubiony tekst, aby ludzkie oko mogło szybciej skanować i rozumieć wyniki wyszukiwania. Zwiększony zostanie także wynik i tytuły sekcji. Aktualizacja zawiera również więcej własnych czcionek Google, które są już widoczne w Androidzie i Gmailu, a także w innych produktach Google'a.

Stworzenie większej przestrzeni. „Zdecydowaliśmy się stworzyć nowy projekt wyników od krawędzi do krawędzi i zminimalizować użycie cieni, ułatwiając natychmiastowe dostrzeżenie tego, czego się szuka” - mówi Aileen. „Ogólny efekt jest taki, że ma się więcej przestrzeni wizualnej, by wyniki wyszukiwania i inne treści zajęły centralne miejsce”.

Kolorami podkreślone zostanie to, co jest ważne. Zespół skupił się na wyśrodkowaniu treści i obrazów na czystym tle i bardziej celowym używaniu kolorów, aby skierować oko do ważnych informacji bez przytłaczania lub rozpraszania.

Oparcie się na uczuciu „Googley”. Nowy projekt jest żywszy. Logo Google ma dużo okrągłości, które zostaną przeniesione również w inne miejsca. Będzie można zobaczyć je w niektórych częściach nowego projektu, na przykład w zaokrąglonych ikonach i zdjęciach.

