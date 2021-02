Uber Eats dowiezie alkohol. A potem może także marihuanę

Firma Uber Technologies Inc ogłosiła, że zamierza kupić platformę dostarczającą alkohol na żądanie Drizly, za około 1,1 miliarda dolarów (w ramach umowy w dużej mierze opartej na zapłacie akcjami). Amerykańska firma zamierza rozszerzyć paletę usług dostawczych, które rozkwitły podczas pandemii.

Uber Eats dostawcą alkoholu

Uber potwierdził, że przejęcie Drizly pozwoli firmie oferować piwo, wino i napoje spirytusowe w większości stanów USA, oprócz artykułów spożywczych, paczek i dostaw na receptę, które niedawno uruchomiono w niektórych miastach w USA.

Lockdown wywołany pandemią COVID-19 na całym świecie zadał cios firmom oferującym usługi przewozowe, takim jak Uber. Zmusił je do wejścia w nowe kategorie usług, w tym dostawczych. W czasie pandemii przychody firmy Uber w zakresie dostaw jedzenia (Uber Eats) po raz pierwszy przekroczyły przychody z przejazdów. Stało się to jeszcze w drugim kwartale 2020 r.

Uber odmówił podania szczegółów na temat zapotrzebowania na dostawy alkoholu, ale oświadczył, że Drizly zwiększył zamówienia o 300 proc. w skali roku w 2020 roku. Akcje Ubera wzrosły we wtorek o 6,5 proc. po ogłoszeniu wiadomości (do 56,20 dolarów).

Drizly to doświadczona firma

Drizly, która współpracuje z partnerami handlowymi w ponad 1400 miastach Ameryki Północnej, stanie się spółką zależną, w całości należącą do Ubera. Zostanie zintegrowana z platformą Uber Eats, ale zachowa jednocześnie oddzielną aplikację.

Co ważne, Drizly w maju 2020 roku uruchomiła Lantern, usługę dostarczania konopi indyjskich, która obecnie działa w Bostonie i Detroit. Uber oświadczył Reuterowi, że Lantern nie jest częścią umowy zakupu Drizly. Jednak we wtorkowym wywiadzie dla CNBC, dyrektor generalny Ubera, Dara Khosrowshahi, powiedział, że choć firma nie jest obecnie aktywnie zainteresowana dostawami konopi, to może być bardziej otwarta na tę usługę w przyszłości.

Lantern sprzedaje produkty z marihuany, w tym roślinę do palenia, produkty do waporyzacji konopi indyjskich i produkty spożywcze, w tym czekoladę i ciasteczka z konopiami indyjskimi, jak podaje jej strona internetowa.

Czy Uber Eats będzie dostarczał alkohol także w Polsce? Na razie nie mamy takich informacji.

