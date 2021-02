Google testuje ciemną wersję swojej wyszukiwarki. Niektórzy użytkownicy już mają dostęp

Już teraz wybrani użytkownicy Windows 10 (wersja 1809 i nowsze) oraz przeglądarki Google Chrome mogą sprawdzić, jak wygląda wyszukiwarka Google w ciemnej wersji. To opcja testowana wciąż przez internetowego giganta, jednak w przyszłości miałaby stać się dostępną dla wszystkich. Jeśli testy okażą się pomyślne, użytkownicy będą mogli zamienić tło wyszukiwarki z białego na bardzo ciemny kolor szary.

Użytkownicy posiadający dostęp do nowej funkcjonalności informują, że w górnym rogu przeglądarki pojawia się u nich specjalne powiadomienie. Po jego kliknięciu otrzymują komunikat o treści: „Ciemny motyw jest już dostępny. Włącz go, by czuć się bardziej komfortowo czytając podczas przeglądania sieci”. Po kliknięciu mają do wyboru trzy opcje: tryb ciemny, jasny oraz domyślny – dopasowujący się do motywu ustawionego w naszym systemie Windows.

Google: Nie mamy nic do zakomunikowania

„Zawsze testujemy nowe sposoby na poprawienie doświadczeń naszych użytkowników. Obecnie nie mamy jednak niczego konkretnego do ogłoszenia” – informowali przedstawiciele Google w odpowiedzi na pytanie nadesłane przez redakcję „The Verge”. Warto zaznaczyć, że oprócz Google w ostatnich dniach za ciemną wersję zabrali się też twórcy Microsoft Word.

