Ze Spotify usunięto setki popularnych k-popowych piosenek – podaje BBC. Zniknęły m.in. artystyczne dokonania Sistar, IU, Monsta X oraz Epik High, a fani muzyków dają upust swoim negatywnym emocjom w mediach społecznościowych. „To niesamowicie frustrujące”, „To nie może być prawda”, „Dlaczego?” – pytali internauci.

K-popowe piosenki i Spotify. Oświadczenie

„Pomimo naszych najlepszych starań dotychczasowa umowa licencyjna, którą zawarliśmy z Kakao M (która obowiązywała we wszystkich krajach oprócz Korei Południowej) zakończyła się” – czytamy w treści oświadczenia Spotify. W dalszej części firma odnotowała, że obecna sytuacja jest „niefortunna” dla artystów i ich fanów na całym świecie. „Mamy nadzieję, że te zakłócenia będą tymczasowe i wkrótce będziemy mogli rozwiązać tę sytuację” – zakończyło Spotify.

K-popowe piosenki znikają ze Spotify. „Dlaczego cierpią artyści i fani?”

Inaczej jednak sprawę opisuje Kakao M, południowokoreańska firma, która funkcjonuje jako wydawnictwo muzyczne, zajmuje się produkcją koncertów, a także organizacją eventów. Firma podkreśla, że Spotify odmówiło przedłużenia licencji – podaje BBC. Warto przypomnieć, że niedawno Spotify ogłosiło poszerzenie swojej działalności o rynek Korei Południowej, co doprowadziło do konfliktu interesów z serwisem streamingowym Melon, który należy do firmy Kakao M.

Dlaczego zawsze cierpią artyści i fani, gdy firmy przedkładają chciwość nad sztukę? – pytał Tablo, który jest związany z zespołem Epik High.

