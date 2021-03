Miliardowa inwestycja Apple’a w Niemczech

Inwestycje Apple’a, o których poinformował sam koncern, będą rozłożone na 3 lata. Za miliard euro zostanie rozbudowany ośrodek badawczo-rozwojowy amerykańskiej firmy, który już funkcjonuje pod Monachium. Teraz ośrodek zmieni się w Europejskie Centrum Projektowania Chipów.

Chipy własnej produkcji

Koncern Apple jest obecny w Niemczech od dawna. W 2019 kupił dział modemów mobilnych Intela. Przez ostatni rok firma już sporo zainwestowała w ośrodek. W tej chwili, jak informuje Apple, pracuje w nim 1500 inżynierów z 40 krajów świata. Będzie jeszcze więcej, ponieważ Apple ma ambicję samemu projektować i produkować chipy, a nie jak dotąd, kupować je od poddostawców (Intela i Qualcomm).

Jak informuje Apple, bawarskie laboratorium już wprowadziło wiele pożytecznych dla firmy innowacji, podczas projektowania chipów. Teraz jego rola ma zostać zwiększona, a Apple w większym stopniu ma uniezależnić się od firm zewnętrznych. Jak czytamy w „Deutsche Welle” Apple zamierza chce opracowywać układy graficzne, procesory i modemy LTE i 5G do swoich urządzeń we własnym zakresie.

40 lat Apple’a w Niemczech

– Monachium jest domem dla Apple’a od czterech dekad, a my jesteśmy wdzięczni miastu i Niemcom za to, co razem osiągnęliśmy i z niecierpliwością czekamy na drogę, która jest przed nami – powiedział Tim Cook.

Obroty Apple’a z firmami niemieckimi wyniosły 15 miliardów euro w ciągu ostatnich 5 lat. Wśród tych 700 firm amerykański gigant wymienia Infineon, Vartę (baterie), Delo (chemia) i inne. Monachijskie laboratorium Apple’a istnieje od 1981 roku.

