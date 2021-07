Oszustwa metodą „na loterię”. NFZ ostrzega: Leki nie są nagrodą

„Dotarły do nas sygnały od pacjentów, do których zadzwoniły osoby podające się za organizatorów loterii. Osoby te informowały o wygranej, którą miały być leki nierefundowane przez NFZ, oraz o konieczności opłacenia przesyłki z nagrodą. Prawdopodobnie to próba wykorzystania trwającej Loterii Narodowego Programu Szczepień (NPSz) do działań niezgodnych z prawem” – czytamy na stronie NFZ i dowiadujemy się, że Fundusz już zgłosił proceder na policję.

„Przypominamy, że leki nie są nagrodą w Loterii Narodowego Programu Szczepień, pod którą próbują podszyć się oszuści. Nagrody rzeczowe w Loterii NPSz organizator — czyli Totalizator Sportowy — przekazuje zawsze na własny koszt, po ustaleniu terminu dostawy ze zwycięzcą” – czytamy dalej. „Każdy przypadek wykorzystania Loterii Narodowego Programu Szczepień do nielegalnych praktyk należy zgłaszać organom ścigania” – przypominają urzędnicy. Odsyłają też do informacji na temat loterii Narodowego Programu Szczepień.

