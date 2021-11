Dwóch Musków rządzi Teslą. Kim jest Kimbal, młodszy brat Elona?

Kimbal Musk sprzedał akcje Tesli dzień przed tym, jak jego brat Elon, dyrektor naczelny, zamieścił w sieci ankietę, w której poprosił internautów, by zadecydowali, czy powinien sprzedać 10 procent, czyli około 17 milionów posiadanych akcji Tesli. Za sprzedażą akcji ostatecznie opowiedziało się 57,9 proc. uczestników ankiety. Elon Musk postąpił tak, jak wskazali internauci.

W następstwie tych działań akcje Tesli spadły we wtorek 17 listopada o 15,4 proc., co jest najgorszym tygodniowym wynikiem spółki od 20 miesięcy. Był to również najgorszy tydzień dla akcji Tesli w historii, który dorównał spadkom z lutego i marca 2020 roku, gdy pandemia koronawirusa spowodowała załamanie rynków.

Kimbal Musk zna każde biznesowe posunięcie brata

Te spadki nie zmartwiły 49-letniego Kimbala, bo w porę zdążył spieniężyć 88,500 akcji Tesli za kwotę 109 mln dolarów. W firmie jest od lat, był nawet jednym z pierwszych inwestorów Tesli, a w zarządzie zasiada od 2004 roku. W 2008 r., w szczytowym momencie recesji, gdy początkująca firma Elona miała wielkie problemy finansowe, Kimbal sprzedał swoje pozostałe aktywa i wszystko zainwestował w Teslę. Gdyby nie postawił wszystkiego na jedną kartę, być może firmy produkującej elektryczne samochody by dziś nie było. Autorce biograficznej książki „Elon Musk: Tesla, SpaceX, i poszukiwanie fantastycznej przyszłości” zdradził w 2015 roku, że był bliski bankructwa, ale wiemy, że ta historia dobrze się zakończyła.

Forbes ostrożnie szacuje, że Kimbal Musk ma akcje o wartości około 700 milionów dolarów – do tak imponującego wyniku wystarcza mu posiadanie 0,04 proc. udziałów w Tesli oraz opcji zakupu 172 250 akcji Tesli o wartości około 170 milionów dolarów (stan 9 listopada, wiadomo, że po załamaniu sprzed kilku dni są warte mniej). Kimbal jest również dyrektorem i prawdopodobnie ma udziały w SpaceX, prywatnej firmie Elona Muska zajmującej się lotami w kosmos.

Czy brat potrafi skrytykować brata?

Jest dla Elona Muska jedną z najbardziej zaufanych osób – nie tylko z powodu więzów krwi, ale też dlatego, że brat przekonał się, że może na nim polegać. Nic dziwnego, że prowokuje to zarzuty o nepotyzm. W 2018 roku grupa menedżerów funduszy emerytalnych i akcjonariuszy próbowała bezskutecznie doprowadzić do usunięcia Kimbala z zarządu.

Argumentowali, że więzy rodzinne Kimbala uniemożliwiają mu obiektywizm, który jest wymagany od osoby odpowiadającej za tak dużą firmę. Drugi zarzut dotyczył tego, że Kimbal „nie ma doświadczenia zawodowego w branży motoryzacyjnej” i okazał się nieskuteczny jako dyrektor innej spółki publicznej, Chipotle.

Swojej aktywności biznesowej Kimbal Musk nie ogranicza do Tesli. Jest również restauratorem i inwestuje w lokale gastronomiczne. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy dołączył do zarządu Tesli, Kimbal założył z kolegami The Kitchen Restaurant Group, która prowadzi trzy sieci restauracji działających według schematu „od farmy do stołu”.

Był współzałożycielem miejskiego startupu rolniczego Square Roots w 2016 roku i zainwestował m.in. w usługę subskrypcji posiłków Everytable i oraz w hodowlę laboratoryjną mięsa. Jest też założycielem Big Green, organizacji non-profit, która tworzy ogrody w szkołach i ma na celu nauczanie uczniów o odżywianiu, zdrowiu i prawidłowych nawykach żywieniowych.

