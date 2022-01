CES 2022. John Deere prezentuje w pełni autonomiczny traktor. Nie potrzebuje kierowcy

Model traktora 8R jest wyposażony w osiem kamer i komputer pokładowy z algorytmem sztucznej inteligencji, dzięki któremu może rozpoznawać teren wokół siebie i omijać przeszkody. Dzięki łączności GPS traktor może samodzielnie wykonywać prace polowe.

Rolnictwo bez rolnika

Chociaż traktory z komputerami i wsparciem GPS nie są nowością, to do tej pory wymagały, aby za kierownicą w czasie pracy siedział człowiek. John Deere 8R eliminuje tę konieczność. Rolnik może wydawać polecenia traktorowi za pomocą aplikacji w smartfonie.

Rolnictwoto obszar, w którym automatyzacja postępuje stale od lat. Autonomiczne traktory są kolejny racjonalnym krokiem w tę stronę. Jednocześnie prezentacja traktora John Deere 8R znów rozpoczęła dyskusję na temat wypierania ludzi z pracy przez roboty, a także, co istotniejsze własności informacji zbieranych przez maszyny.

John Deere niezwykle szczelnie pilnuje tego, co z jego maszynami mogą zrobić właściciele. Na przykład przez wiele lat nie mogli samodzielnie naprawiać sprzętu tej maki, która wymagała oddawania go do serwisu za każdym razem. Biorąc pod uwagę, że John Deere planuje sprzedawać usługę autonomicznego obsiewania lub orania jako miesięczną subskrypcję, to można się spodziewać, że rolnicy jeszcze bardziej będą uzależnieni od firmy.

