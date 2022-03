Bayraktar TB2. Oto dron, który sieje spustoszenie wśród rosyjskich wojsk. Niedługo trafi też do Polski

Ukraińcy prawie pokochali swoje tureckie drony. Są nieocenioną pomocą w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. W uznaniu dla maszyn nagrali piosenkę na cześć maszyn. W internecie pojawiła się także informacja, że kijowskie zoo miało nazwać nowo narodzonego lemura imieniem „Bayraktar”.

Bayraktar TB2 to uderzeniowe drony klasy MALE (medium altitude, long endurance, czyl średni pułap, długi czas pracy) produkcji tureckiej. Powstają w prywatnych zakładach Baykar specjalizujących się w platformach bezzałogowych, sztucznej inteligencji i systemów zarządzania polem walki C4I. Firma została założona przez rodzinę Bayraktarów w 1984 roku.

Turecki Bayraktar TB2

Dron Bayraktar TB2 został opracowany w 2014 roku z przeznaczeniem głównie dla sił zbrojnych Turcji, ale korzystają z nich także: Azerbejdżan, Etiopia, Libia, Maroko, Pakistan, Katar, Turkmenistan i Ukraina. Drony zamówiły i oczekują na ich dostawy: Kirgistan, Irak, Nigeria oraz Polska (24 sztuki).

Dron wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

Bayraktar TB2 może przenosić wiele rodzajów uzbrojenia, które jest dostosowywane do wymogów misji. W jego skład wchodzą:

UMTAS, rakiety przeciwpancerne dalekiego zasięgu. Mogą być stosowane w każdych warunkach pogodowych oraz w nocy, wyposażone są w podwójną głowicę zdolną zneutralizować pancerz reaktywny czołgów, mogą uderzać w cel frontalnie lub z góry (top-attack). Może atakować cele na dystansie do 8 km.

MAM, rodzina inteligentnej amunicji kierowanej przeznaczonej dla statków powietrznych o ograniczonych możliwościach przenoszenia uzbrojenia, jak drony, lekkie śmigłowce i lekkie samoloty szturmowe. Może atakować zarówno cele stacjonarne jak i cele w ruchu z dużą precyzją. Wersja MAM-C kierowana jest półaktywnym laserem i może niszczyć cele na dystansie do 8 km, wersja MAM-L ma wydłużony zasięg do 14 km i może być uzbrojona podwójną głowicę do pokonywania pancerza reaktywnego.

Roketsan Cirit, kierowana rakieta kalibru 70 mm, wyposażona w głowicę niewrażliwą na takie czynniki zakłócające, jak wstrząsy, eksplozje czy wysoką temperaturę. Została zaprojektowana z myślą o przebijaniu pancerza i rażenia personelu za nim się znajdującego. Na maksymalnym dystansie 8 km rakieta trafia w cel z dokładnością do 3 metrów.

Uzbrojenie produkowane przez zakłady TUBITAK-SAGE, w tym rakiety kierowane laserowo BOZOK, amunicja moździerzowa powietrze-ziemia kalibru 81 mm TOGAN, rakiety modułowe dalekiego zasięgu SAGE.

Imponujące doświadczenie bojowe Bayraktarów

Drony Bayraktar TB2 mają już imponujące doświadczenie bojowe, jak na stosunkowo młody wiek (pierwszy lot w 2014 roku). Sławę zdobyły w czasie wojny w Górskim Karabachu, gdzie z ogromną skutecznością były wykorzystywane przez siły Azerbejdżanu do niszczenia radzieckiego ciężkiego sprzętu, który znajdował się na wyposażeniu wojsk Armenii.

W czasie tego konfliktu do internetu trafiło wiele nagrać z kamer dronów Bayraktar TB2 pokazujących momenty zniszczenia takiego uzbrojenia jak: artyleria rakietowa MB-30 Smerch, czołgi T-72, wozy opancerzone BWP-1 i BWP-2, systemy przeciwlotnicze OSA i Strzała-10.

Drony były też używane przez turecką armię przeciwko pozycjom Kurdów w północnej Syrii i Iraku. Bayraktar TB2 były także wykorzystywane przez Turcję do wskazywania celów dla artylerii.

W 2019 roku Ukraińskie siły lądowe kupiła 12 dronów Bayraktar TB2, a marynarka wojenna miała zamówić dodatkowe 6 sztuk. Turcja i Ukraina podpisały także porozumienie, w ramach którego w Ukrainie miała rozpocząć się produkcja Baurakktarów na tureckiej licencji. W ramach tej współpracy miało powstać kolejne 48 dronów dla ukraińskich sił zbrojnych.

Ukraińskie drony Bayraktar TB2 brały udział w misjach rozpoznawczych przed rosyjską agresją. Drony monitorowały koncentrację i ruchy rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy. Było to pierwsze operacyjne użycie ukraińskich dronów.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę drony Byraktar TB2 są stale używane w działaniach rozpoznawczych oraz uderzeniowych. Od rozpoczęcia wojny drony zniszczyły m.in. rosyjskie zestawy przeciwlotnicze BUK. Ukraina wypuściła kilka nagrań z dronów podczas niszczenia rosyjskiego sprzętu, ale ogromna większość informacji i misjach dronów pozostaje ściśle tajna. W Internecie pokazuje się natomiast wiele nagrań z ziemi zniszczonych i opuszczonych kolumn rosyjskiego sprzętu, które mogły być zaatakowane właśnie dronami Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 w Polsce

22 maja 2021 polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska kupi cztery zestawy dronów Bayraktar TB2 od Turcji, w których skład wejdą 24 statki powietrzne, systemy kontroli naziemne. Umowa obejmuje dostawę rakiet przeciwpancernych MAM-L i MAM-C. Umowa zakłada także zakup symulatorów i pakietu szkoleniowego oraz transfer części technologii, które umożliwią serwisowanie niektórych elementów w Polsce. Pierwsze dostawy dronów do Polski mają mieć miejsce jeszcze w 2022 roku.

Po wybuchu wojny w Ukrainie polski MON zadeklarował, że kupi także amerykańskie drony uderzeniowe MQ-9 Reaper pełniące podobną rolę, co tureckie Bayraktar TB2.

