Starlinki od Elona Muska wykorzystywane przez Ukrainę do bombardowań

Ukraina otrzymała od Elona Muska już pięć tysięcy terminali do odbioru interentu satelitarnego Starlink. Brytyjski The Telegraph informuje, że satelitarny internet jest wykorzystywany przez Siły Zbrojne Ukrainy do koordynowania bombardowań rosyjskich pozycji przy użyciu dronów.

Starlinki Elona Muska w służbie ukraińskiego wojska

Według brytyjskiego dziennika Starlinki są używane m.in. przez jednostkę Aerorozvidka do obserwacji i koordynacji działań bezzałogowych statków powietrznych, co pozwala żołnierzom używać broni przeciwpancernej z dużą skutecznością. Według The Telegraph internet Starlink daje Ukrainie taką możliwość ze względu na bardzo szybki transfer danych.

Jeden z oficerów jednostki Aerorozvidki mówił w wywiadzie dla The Times, że internet Starlink jest przez nich używany do koordynacji działań dronów rozpoznawczo-obserwacyjnych oraz jednostek artylerii. Obraz z dronów jest bezpośrednio przekazywany do żołnierzy artylerii, którzy mogą dzięki temu skuteczniej obrać cel.

The Times poinformował, ze jednostka Aerorozvidka prowadzi ponad 300 misji wywiadowczych każdego dnia o początku wojny w Ukrainie. Ataki są przeprowadzane w nocy dzięki pomocy dronów wyposażonych w kamery termowizyjne.

Starlink okazał się kluczowym systemem dla Ukrainy. W wyniku rosyjskich bombardowań kraj szybko mógłby zostać pozbawiony stałego i funkcjonującego łącza internetowego. Internet satelitarny Starlink nie jest narażony na takie zagrożenie. Starlinka codziennie używa prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski do kontaktów z przywódcami krajów Zachodu oraz do wygłaszania przemówień do parlamentów, oraz do swojego narodu.

