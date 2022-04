Google Maps. Tajne rosyjskie obiekty wojskowe w najlepszej rozdzielczości

Serwis Google Maps udostępnił wszystkie strategiczne i wojskowe obiekty na terenie Federacji Rosyjskiej w bardzo dobrej rozdzielczości. Każdy może teraz obejrzeć to, co do tej pory było ściśle chronioną tajemnicą.

W maksymalnej rozdzielczości można teraz zobaczyć różne rosyjskie międzykontynentalne wyrzutnie rakiet balistycznych, stanowiska dowodzenia, tajne składowiska odpadów i nie tylko. Do tej pory obiekty były pokazywane w gorszej jakości, co uniemożliwiało zbadanie wszystkich szczegółów instalacji. Ukraiński serwis Pravda przeanalizował zdjęcia satelitarne i chętnym proponuje obejrzenie rosyjskiego myśliwca Su-57 w ośrodku testów lotniczych Ministerstwa Obrony Rosji lub międzykontynentalny pocisk balistyczny. twitter Obraz wspiera komunikaty o ruchach wojsk rosyjskich Aktualizowanie ogólnodostępnych map może pomóc walczącym, ale ma również ogromne znaczenie informacyjne, bo obrazy bardziej działają na wyobraźnię wielu odbiorców niż komunikaty o zniszczeniach i ruchach wojsk. Zespół badawczy kierowany przez profesora Uniwersytetu Tokijskiego stworzył mapy cyfrowe wykorzystujące zdjęcia satelitarne, aby pokazać skalę zniszczeń spowodowanych przez rosyjską agresję na Ukrainie. Hidenori Watanave, profesor projektowania informacji na uniwersytecie w Tokio, powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami, że dzięki aktualizowaniu informacji online, internauci mogą obserwować ruchy wojsk przybywających z Rosji, a także stan postępujących zniszczeń we wschodniej Ukrainie. Zespół wykorzystał również zdjęcia satelitarne ujawnione przez NASA, aby pokazać stan Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy. Łącząc zdjęcia satelitarne z czerwonymi oznaczeniami wskazującymi na ciepło wydobywające się z ziemi, zespół wskazał obszar, w których wystąpiły pożary w okresie od miesiąca do 3 kwietnia. Czytaj też:

Korespondentka „Wprost” w Ukrainie: Jeszcze nigdy nie przytuliłam tylu obcych ludzi