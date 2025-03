Wszyscy czekają na tę drogę ekspresową. Mamy świetne wiadomości

Inwestycja uzyskała już wszystkie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wkrótce wykonawcy rozpoczną pierwsze prace, a całość przedsięwzięcia obejmie aż 49 km nowej trasy z imponującym tunelem pod Odrą.

ZOS. Kluczowy projekt dla regionu

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6 o łącznej długości 49 km. Oznacza to, że niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozstrzygnie przetargi na wykonawców inwestycji. Choć podpisanie umów przewidziane jest na czwarty kwartał 2025 r., prace budowlane ruszą tuż po ich zawarciu.

Czytaj też:

W tej dziedzinie Polacy są liderami w Europie. W 2025 r. będzie jeszcze lepiej

S6 odciąży ruch na innych drogach

Budowa nowej ekspresówki na odcinku S6 znacząco odciąży ruch na trasach A6, S3 i obecnej S6, które obecnie omijają Szczecin od południa i wschodu. Zwłaszcza latem tworzą się tam liczne korki. Dzięki domknięciu drogowego pierścienia wokół Szczecina komunikacja w aglomeracji szczecińskiej zyska zupełnie nową jakość.

Zachodnia Obwodnica Szczecina. Trzy etapy budowy

Realizacja inwestycji została podzielona na trzy główne odcinki:

Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km)

Dołuje – Police (11,9 km)

Police – Goleniów (23,4 km)

Szczególne emocje wzbudza ostatni fragment trasy, gdzie powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce – aż 5-kilometrowy tunel pod Odrą.

Tunel pod Odrą. Najdłuższy w Polsce

Tunel na Zachodniej Obwodnicy Szczecina zostanie wykonany metodą TBM (Tunnel Boring Machine). Będzie to dwururowy obiekt o zewnętrznej średnicy niemal 15 m i grubości obudowy wynoszącej 60 cm. Na długości tunelu przewidziano 19 przejść ewakuacyjnych pomiędzy rurami. Najgłębszy punkt konstrukcji znajdzie się 51 m poniżej poziomu terenu, a jezdnia osiągnie głębokość do 45 m. Dojazdy do tunelu będą miały długość około 600 m.

Skrócenie tras i korzyści dla Polic

Nowa obwodnica szczególnie odciąży Policę. Obecnie przejazd z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) wymaga pokonania 58 km. Po zakończeniu inwestycji dystans ten skróci się do 23 km, a czas podróży zmniejszy się kilkukrotnie. Dodatkowo z centrum Szczecina wyprowadzony zostanie ruch ciężarówek, w tym pojazdów zmierzających do zakładów chemicznych w Policach.

Kiedy zakończy się budowa ZOS?

Zgodnie z harmonogramem GDDKiA, zakończenie budowy odcinków Kołbaskowo – Dołuje i Dołuje – Police planowane jest na 2028 rok. Najbardziej skomplikowany fragment z tunelem pod Odrą ma zostać oddany do użytku w 2032 r.

Zachodnia Obwodnica Szczecina na S6 to projekt, który nie tylko zmieni krajobraz transportowy regionu, ale również zapewni bezpieczeństwo, komfort oraz oszczędność czasu dla tysięcy kierowców.

Czytaj też:

Świetna wiadomość dla polskich kierowców. Rusza budowa kluczowego odcinka „ekspresówki”