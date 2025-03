Skreślili liczby i przecierali oczy ze zdumienia. Tak niewiele brakowało!

Tym razem wylosowano liczby: 18, 22, 23, 32, 36, 39, (Lotto) i 9, 20, 30, 44, 45, 49 (Lotto Plus). Żadna osoba na terenie całej Polski poprawnie nie wytypowała wszystkich, w związku z tym nie rozbito kumulacji. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Lotto 44 osoby poprawnie wytypowały pięć z sześciu liczb i były o włos od milionowej wygranej. Jeśli chodzi o Lotto Plus, to tutaj 29 osobom do szczęścia brakło właśnie jednej liczby.

Lotto i Lotto Plus. Wysokie wygrane w 2025 r.

1 000 000,00 zł – 18 marca, Barcin

1 000 000,00 zł – 18 marca, lotto.pl

10 244 954,80 zł – 15 marca, lotto.pl

1 000 000,00 zł – 11 marca, Białystok

1 000 000,00 zł – 8 marca, Warka

8 166 084,60 zł – 1 marca, Zielonka

1 000 000,00 zł – 27 lutego, Bielsko-Biała

4 578 104,20 zł – 18 lutego, Poznań

1 000 000,00 zł – 18 lutego, Zawiercie

1 000 000,00 zł – 13 lutego, Pleszew

6 281 616,30 zł – 11 lutego, Ostrzeszów-Pustkowie

1 000 000,00 zł – 4 lutego, Łomża

2 000 000,00 zł – 1 lutego, Pakosławice

2 000 000,00 zł – 30 stycznia, Szczecin

24 848 377,60 zł – 28 stycznia, Reda

1 000 000,00 zł – 28 stycznia, Warszawa

1 000 000,00 zł – 11 stycznia, Puławy

Lotto i Lotto Plus. Historia, ciekawostki i fenomen polskiego losowania

Lotto to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych gier liczbowych w Polsce, której historia sięga 1957 r. Pierwsze losowanie odbyło się pod nazwą „Toto-Lotek”, a gra od początku przyciągała tłumy marzycieli liczących na wielką wygraną. W 1975 r. zmieniono nazwę na „Duży Lotek”, a w 2009 r. na „Lotto”, co miało ujednolicić wizerunek marki. Dodanie Lotto Plus w 2013 r. pozwoliło graczom na podwójną szansę na zwycięstwo za jedyne 1 zł więcej.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty, a transmisje od lat są tradycją dla wielu Polaków. W latach 90. losowania Lotto były prawdziwym wydarzeniem telewizyjnym, a charakterystyczna muzyka i prowadzący zapadli w pamięć widzom. Co ciekawe, rekordowa wygrana padła w Skrzyszowie w 2017 r. i wyniosła aż 36,7 mln zł! Wcześniej, w 2015 r., szczęśliwiec z Ziębic zgarnął 35,2 mln zł.

