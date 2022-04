Bony na telewizory za 4 mln zł. Można już składać wniosek o dopłatę

Od miesiąca można wnioskować o dopłatę do telewizora (250 zł) lub dekodera (100 zł), jeśli posiadany sprzęt jest na tyle stary, że nie obsługuje standardu naziemnej telewizji cyfrowej. Wnioski można składać do końca tego roku. Przechodzenie na nowy standard już się zaczęło, ale kanały Telewizji Polskiej będzie można oglądać w starym standardzie do końca 2023 roku.

Do tej pory prawie 68 tys. Polaków złożyło wniosek o dopłatę do zakupu odbiornika telewizyjnego lub dekodera w związku ze zmianą standardu naziemnej telewizji cyfrowej. 20 487 wniosków o dofinansowanie złożono za pośrednictwem strony gov.pl, zaś 47 092 za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej – informuje serwis „Wirtualne Media”, który o zestawienie poprosił Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Poczta Polska wnioski o dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego obsługuje od 30 marca, zaś internetowo można je składać od 21 marca. Serwis szacuje, że na dotychczasowe świadczenia przeznaczono niemal 4 mln zł. Nowego standardu telewizji nie obsłużą urządzenia znajdujące się w około 1,7 mln gospodarstw domowych, więc należy zakładać, że w kolejnych miesiącach wnioski wpływać będą dużo szerszym strumieniem, tak by wszyscy chętni zdążyli do 31 grudnia 2022 roku – wtedy bowiem upływa termin składania wniosków. Planowany koszt dla budżetu wynosi 620,5 mln zł. Kto może otrzymać dofinansowanie na zakup telewizora lub dekodera Ustawa przewiduje, że „świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (...) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby”. Wniosek o uzyskanie świadczenia można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Osoba uprawniona otrzyma specjalny kod, który będzie można realizować w sklepach stacjonarnych i internetowych. Kiedy zmiana standardu nadawania? Przechodzenie na nowy standard nadawania podzielono na cztery etapy. Pierwszy obejmie województwa dolnośląskie i lubuskie i rozpocznie się 28 marca. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – dotyczyć będzie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap – realizowany od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. – województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Wyłączenie starego systemu nadawania nie jest pełne. Urząd Komunikacji Elektronicznej zezwolił bowiem Telewizji Polskiej na nadawanie w starym standardzie DVB-T kanałów z MUX-3 (m.in. TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Sport) do końca 2023 roku. Wnioskował o to minister spraw wewnętrznych i administracji w związku z wojną w Ukrainie.

