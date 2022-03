Ustawa podpisana. Rząd dopłaci 250 zł do zakupu telewizora

Już 28 marca standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej zmieni się na DVB-T2/HEVC. Posiadacze nowych telewizorów, które obsługują ten standard, będą musieli ponownie wykonać skanowanie i zapisywanie kanałów. Możliwe, że konieczna będzie też zmiana ustawienia anteny.

Dopłata do telewizora

Posiadacze starszych telewizorów będą musieli kupić albo nowe modele, albo dekodery, dzięki którym będą mogli korzystać z dotychczasowych urządzeń. Rząd postanowił wspomóc Polaków, którzy mają starsze telewizory. Dopłaci 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do zakupu dekodera. Odpowiednia ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Program będzie funkcjonował tylko do końca 2022 roku.

Kiedy zmiana standardu telewizji

Zmiana standardu nadawania sygnału telewizyjnego będzie przebiegać w etapach.

28 marca zmiana nastąpi w województwach dolnośląskim i lubuskim. 25 kwietnia w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, 23 maja w łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim. 27 czerwca w lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Ostatnia zmiana ustawy, która ustaliła wysokość dofinansowania, wprowadziła także zmiany, co do kanałów telewizyjnych, które będą musiały zmienić standard. Na wniosek MSWiA Telewizja Polska będzie mogła dłużej pozostać na starym standardzie do końca czerwca. We wniosku minister spraw wewnętrznych powołał się na sytuację wojenną w Ukrainie.

Decyzja o przedłużeniu okresu przejścia na standard DVB-T2/HEVC dla Telewziji Polskiej spotkała się z protestem grupy Discovery, do której należy TVN. Stacja argumentuje, że o zmianie standardu wiadomo było od dawna i zmiana zasad na kilka dni przed wprowadzeniem nowego standardu spowoduje zamieszanie wśród widzów.

