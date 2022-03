Rząd dopłaci 250 zł do zakupu telewizora. Trzeba spełnić warunki

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, które muszą kupić nowy telewizor albo dekoder, by odbierać obraz w nowym standardzie nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, będą mogły otrzymać nawet 250 zł dofinansowania. Przewiduje to projekt ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd.