Zmiana standardu telewizji naziemnej. Uwaga na nieuczciwych sprzedawców

Pilot do telewizora, zdjęcie ilustracyjne

W II kwartale 2022 roku dojdzie do zmiany standardu naziemnej telewizji cyfrowej. Ponad 2 mln gospodarstw domowych musi wymienić telewizory lub kupić dekoder. Jeśli będzie to zakup z drugiej ręki, należy wczytać się w opis, by na pewno kupić właściwy telewizor lub dekoder.

W marcu 2022 roku rozpocznie się wprowadzanie nowego standardu telewizji naziemnej - DVB-T2/HEVC. Standard ten obowiązuje w wielu państwach Unii Europejskiej. Zmiana będzie realizowana etapami, od marca do czerwca, w zależności od województwa. Zmiany nie obejmą odbiorców telewizji kablowej i satelitarnej. Wielu klientów musi zaopatrzyć się w nowe urządzenia Dla wielu widzów oznaczać to będzie konieczność kupienia dekodera lub nowego telewizora. Instytut Łączności, który przeprowadza przejście na wyższy standard, przypomina, by wybierając nowy sprzęt kupujący zwrócili uwagę na parametry sprzętu. Zgodne z nowymi wymogami urządzenia muszą obsługiwać standard DVB-T2/HEVC. O ile w sklepach dużych sieci raczej nie natrafimy już na niezgodne z nim modele, to już przy zakupach z drugiej ręki może być inaczej. - Problem może pojawić się jeżeli będziemy chcieli kupić sprzęt na internetowych platformach zakupowych - nowy lub pochodzący z drugiej ręki. Można tam znaleźć oferty telewizorów i dekoderów, które odbierają wprawdzie sygnał DVB-T2, ale nie obsługują nowego typu kodowania obrazu - HEVC (lub H.265/MPEG-H). Taki odbiornik lub tuner w przyszłym roku może okazać się bezużyteczny i nie należy go kupować w obliczu zmiany standardu - ostrzega Instytut Łączności. Instytut ostrzega ponadto, że w nadchodzących miesiącach rosnące zainteresowanie urządzeniami dla DVB-T2 mogą tez próbować wykorzystać nieuczciwi sprzedawcy. „Należy szczególnie uważać na oferty telewizorów i dekoderów w podejrzanie niskich cenach. Korzystając teraz z wyjątkowo atrakcyjnej okazji, za kilka miesięcy możemy pozbawić się dostępu do naszych ulubionych kanałów” – czytamy w komunikacie. Kiedy zmiana standardu? Nadajniki telewizyjne obsługujące poszczególne regiony kraju zostaną przełączone na DVB-T2/HEVC według ustalonego harmonogramu: 28 marca 2022 roku - w województwach lubuskim i dolnośląskim,

25 kwietnia 2022 roku - w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

23 maja 2022 roku - w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, i podkarpackim,

27 czerwca 2022 roku - w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim. Czytaj też:

TVP odmówiła emisji reklamy z polską olimpijką. „Narusza wrażliwość widzów”