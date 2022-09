Dziś NASA uderzy statkiem w asteroidę. Jak oglądać misję DART?

Misja DART, a właściwie Double Asteroid Redirection Test, odbędzie się już w ten poniedziałek. Jak wskazuje nazwa – NASA zamierza w dość widowiskowym stylu zmienić tor asteroidy, uderzając w nią statkiem kosmicznym. Test może pomóc w przyszłości uratować Ziemię przed katastrofą.

Misja NASA DART 26/27 września

Kluczowe etapy misji DART będą się rozgrywały w nocy z poniedziałku na wtorek. Zderzenie statku XXX z asteroidą Dimorphos zaplanowane jest zaś na we wtorek 27 września, o 01:14 polskiego czasu.

Na czym polega eksperyment? Dimorphos to mała asteroida krążąca wokół większego „brata” – asteroidy Didymos. Dimorphos mierzy około 170 metrów szerokości i wykonuje pełny obieg wokół większego obiektu co mniej więcej 11 godzin i 50 minut. Obie asteroidy są obecnie ok. 9,6 mln kilometrów od Ziemi i nie ma ryzyka, że uderzą w naszą planetę.

DART ma uderzyć w asteroidę z prędkością ok. 23 760 kilometrów na godzinę, co powinno zmienić tor lotu małego satelity. Nasa przewiduje, że szanse powodzenia to od 91 do 99 procent.

Wnioski z eksperymentu mają pomóc NASA w planowaniu dalszych misji – być może takich, gdzie asteroida jest na kursie kolizyjnym z Ziemią i naukowcy będą musieli ratować ludzkość.

Co ciekawe, wielki finał był dość długo oczekiwany, bo DART został wystrzelony w kosmos jeszcze w listopadzie 2021 roku.

Jak oglądać misję NASA DART?

Aż do momentu ostatniego uderzenia obraz z DART wysyłać będzie na Ziemię kamera Draco. Nocne marki będą więc mogły obserwować kosmiczny taniec niemal żywo – transmitowane będzie bowiem nie wideo, a kolejne zdjęcia z kamery.

NASA już zapowiedziała odpowiednią transmisję, którą będzie można oglądać na żywo m.in. na YouTube. Stream rozpocznie się o 23:30. Jak wspomnieliśmy, ostateczne uderzenie ma się zaś odbyć ok. 1:14.

