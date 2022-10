1 października to Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca. Oto rady NASA

Wieczorem 1 października rozpoczną się obchody Międzynarodowej Nocy Obserwacji Księżyca. To doskonały czas, by bliżej przyjrzeć się jedynemu naturalnemu satelicie Ziemi. Wydarzenia z tej okazji odbędą się na całym świecie, a swoje rady opublikowała też agencja NASA.

Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca 1 października

„Zapraszamy wszystkich chętnych na obchody Międzynarodowej Nocy Obserwacji Księżyca. To coroczne wydarzenie, gdy widzowie z całego świata skupiają się na Srebrnym globie w pierwszej kwadrze. To wspaniała faza Księżyca do obserwacji satelity Ziemi” – zachęca NASA w oficjalnym wpisie.

W ubiegłym roku w święcie aktywnie uczestniczyło około 500 tysięcy osób ze 122 krajów na wszystkich kontynentach Ziemi. Amerykańska agencja zapewnia mapę wydarzeń związanych z atrakcją i zachęca do organizowania prywatnych imprez z oglądaniem ziemskiego satelity. W mediach społecznościowych pojawi się zaś hashtag #ObserveTheMoon.

Dla ciekawych Amerykanie przygotowali też dokładną mapę Księżyca, z punktami możliwymi do obserwacji 1 października. Widoczny będzie nawet punkt lądowania Apollo 11. Oficjalny poradnik daje zaś 10 sposobów na obserwacje Srebrnego Globu na najróżniejsze sposoby – nawet gołym okiem.

Jak oglądać Księżyc w Polsce?

W Polsce spotkaniem z patronatem NASA jest m.in. wydarzenie w Planetarium i obserwatorium astronomicznym w Grodzisku Mazowieckim. Tam atrakcje zaplanowane są od 17.00 do 20.30 czasu polskiego. Na obserwację zaprasza też Politechnika Gdańska.

Oficjalny stream z obserwacji NASA będzie zaś tylko dla nocnych marków. Startuje on bowiem o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego, już w niedzielę 2 października. Na oficjalnej stronie agencji znajdziecie jednak parę innych miejsc, z których będą toczyły się transmisje.

