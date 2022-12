Putin reaguje na Patrioty dla Ukrainy. Porównał je z rosyjskim systemem

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, prezydent Rosji Władimir Putin wypowiedział się ostatnio na temat systemów Patriot wysyłanych do Ukrainy. Jego zdaniem przyczynią się one do przedłużenia konfliktu, ale jednocześnie zaznaczył, że rosyjski sprzęt oczywiście jest lepszy.

– Jeśli chodzi o systemy Patriot, to jest to dość stary system, nie działa jak, powiedzmy, nasz S-300. Niemniej jednak ci, którzy nam się sprzeciwiają, wychodzą z założenia, że jest to broń obronna – no cóż. Po prostu miejmy to na uwadze – zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami.

Jako że opisywaliśmy wcześniej zarówno parametry systemu przeciwrakietowego S-300, jak i osiągi Patriotów, nie mogliśmy nie porównać obu i sprawdzić słowa Putina. Wydaje się, że rosyjski przywódca nie wie, o czym mówi. Przykładowo: zarówno Patriot, jak i S-300 to systemy przeciwrakietowe, z założenia obronne. Polityk wydaje się zaś sugerować, że Patrioty mogą być wykorzystane do ataku.

Patriot vs S-300 – który system jest lepszy?

S-300 oraz Patriot to systemy stosowane do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Składają się z wozów dowodzenia, radarów oraz wyrzutni rakiet. Pierwszy z nich jest produkcji rosyjskiej, a za drugi odpowiedzialne są firmy z USA. Co ciekawe, wojsko Ukrainy będzie niedługo dysponować dwoma systemami jednocześnie.

Oba systemy mają swoje lata i były wielokrotnie modernizowane. Porównanie parametrów wszystkich odmian sprzętu i obiektywne wyłonienie zwycięzcy graniczyłoby z cudem. Możemy jednak dość łatwo porównać podstawowe statystyki, skupiając się na tym, co powiedział Władimir Putin.

Patriot vs S-300 – który system rakietowy jest starszy?

Rosyjski prezydent nazywa Patrioty „dość starym systemem”. Jak jest w istocie?

W przypadku amerykańskiego systemu idea po raz pierwszy pojawiła się w 1961 roku, gdy armia USA szukała nowego systemu, który miał zastąpić MIM-23 Hawk. Zmiany parametrów i badania trwały dość długo, a testy broni trwały do końca lat 70. Ostatecznie pierwszy Patriot trafił do żołnierzy w 1984 roku.

Prace nad S-300 także rozpoczęły się w latach 60. Rosyjski system antyrakietowy po raz pierwszy został jednak włączony do Armii Radzieckiej w 1979 r. Na papierze to rosyjski system jest starszy, bo został wprowadzony wcześniej.

Tu jednak historia się nie kończy. Jak wspominaliśmy, obie bronie są bowiem intensywnie modernizowane. Najnowszy wariant rosyjskiego systemu to włączony do służby w 2013 roku S-300VM Antey 2500.

Najnowsza wersja rakiet na potrzeby Patriotów to zaś PAC-3MSE. Pierwszy system oparty o te pociski został przyjęty przez armię USA pod koniec 2015 roku, a operacyjność bojową potwierdzono w połowie 2016 roku.

Amerykanie od 2013 roku pracują też nad systemem Patriot Advanced Affordable Capability-4 (PAAC-4), zwanym też SkyCeptor. Pracują to kluczowe słowo, bo system nie trafił jeszcze do użytku żadnej armii.

Patriot vs S-300 – który ma większy zasięg?

Zasięg systemu przeciwrakietowego zależy głównie od tego, jakimi pociskami się posługuje. Porównajmy więc ze sobą popularne opcje modele.

Najpopularniejsze wersje uzbrojenia systemu S-300 to:

Rakieta 5W55K – zasięg do 47 km, pułap do 25 km;

– zasięg do 47 km, pułap do 25 km; Rakieta 5W55R – zasięg do 75 km, pułap do 25 km;

– zasięg do 75 km, pułap do 25 km; Rakieta 5W55RUD – zasięg do 90 km, pułap do 25 km

– zasięg do 90 km, pułap do 25 km Rakieta 48N6E – zasięg do 150 km, pułap do 27 km.

– zasięg do 150 km, pułap do 27 km. Rakieta 48N6E2 – zasięg do 200 km, pułap do 27 km.

W przypadku Patriotów najpopularniejsze rakiety to:

Rakieta PAC-2 MIM-104C – zasięg do 160 km, pułap do 24 km.

– zasięg do 160 km, pułap do 24 km. Rakieta PAC-3MSE – zasięg do 15-45 km w zależności od pułapu, pułap do 15 km.

