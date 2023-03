O tych sprzętach znanych marek możesz zapomnieć. Producenci telewizorów wycofują je z Europy

Na rynku od czasu do czasu słyszy się o tym, że znane firmy postanawiają zamknąć swoje biznesy, albo wycofać konkretne produkty. Do niektórych sytuacji tego typu przyczyniła się pandemia, na inne miały wpływ bardziej złożone kwestie. Jak jest w przypadku znanych producentów telewizorów? Zdecydowali, że rezygnują ze sprzedaży swoich sprzęty w całej Europie.

Ci producenci wycofują swoje sprzęty z Europy

Producenci LG i TLC są liderami w branży telewizyjnej. Na początku proponowali swoim klientom HD, Full HD, następnie 4 i 8 K i zdobywali swoich fanów w Europie. Teraz okazuje się, że ich produkty zostaną wycofane z tego zakątka świata. Firmy ogłosiły, że w 2023 roku nie będą sprzedawać telewizorów 8K.

Powód wycofania wybranych produktów jest złożony. Chodzi głównie o regulacje unijne, które nie łatwo obejść. Jako że telewizory 8K mają bardzo duży pobór mocy, ich stosowanie w Europie staje się problematyczne. Producentom wspomnianych sprzętów życie utrudnia nowe rozporządzenie Unii Europejskiej Ecodesign, które obowiązuje od początku marca.

Tak naprawdę wiele ekspertów mówi jednak o tym, że choć nowe regulacje nie łatwo obejść, nie jest to niemożliwe. Producenci mogliby m.in. standardowo przyciemniać obraz, do takiego poziomu, by zużycie energii było zgodne z nowym rozporządzeniem UE. Wycofanie telewizorów 8K może mieć więc też związek m.in. z brakiem wystarczającego popytu na rynku.

Firmy wycofują telewizory 8K. Są jednak wyjątki

Choć telewizory o rozdzielczości 8K miały dać nowy impuls biznesowi telewizyjnemu, ostatecznie straciły na to szansę. Z Europy zniknęło już większość sprzętów tego typu, można jednak dostrzec wyjątek. Choć LG i TCL wycofały wybrane telewizory, marka LG postanowiła zostawić w sprzedaży telewizor LG 88Z3 8K OLED. Dla wielu osób ta decyzja wydaje się dość zaskakująca, jednak wygląda na to, że w tym przypadku postarano się, by wysokość poboru mocy wyjątkowo dostosować do europejskich regulacji.

Specjaliści związani z branżą telewizyjną często zwracają uwagę na to, że dla wielu z nas decydowanie się na zakup telewizora 8K może być mało sensowny. Chodzi m.in. o to, że aby dostrzec jego jakość, należy zadbać o odpowiednią odległości podczas oglądania, dostosowaną do ilości cali. Problematyczny może być też trudny i kosztowny dostęp do serwisów streamingowych czy nadawców oferujących odpowiednie materiały.

Czytaj też:

Rynek telewizorów: Samsung pierwszy na świecie i w Polsce. Rekordowa sprzedaż OLED TV z lutym 2023 r.Czytaj też:

Zioła w saszetkach wycofywane z rynku. Jest ostrzeżenie GIF