Winamp, AIMP czy Spotify? Najlepszy odtwarzacz muzyki

Winamp, AIMP czy Windows Media Player to tylko trzy popularne odtwarzacze muzyki na komputerach. Każdy z nich jest unikalny, do niektórych z nich możemy czuć pewien sentyment. Jednak z biegiem lat zaczynamy mieć większe wymagania. Dowiedzmy się, czy te i inne aplikacje są w tanie im sprostać, szczególnie w dobie, w której zaczynają wygrywać usługi streamingowe.

Co powinien posiadać odtwarzacz?

Wybranie idealnego odtwarzacza muzyki nie należy do prostych zadań. Wszystko zależy od użytkownika i tego, czego potrzebuje. Jednak niezależnie od naszych preferencji, kilka funkcji powinno pojawić się w każdym odtwarzaczu.

Najważniejszą z nich jest wysoka jakość przetwarzania danych. Pozwala to na słuchanie muzyki z czystym dźwiękiem, bez zbędnych szumów lub skoków w poziomie głośności. Jeśli nasza baza utworów będzie dość rozbudowana, ważna będzie możliwość jej katalogowania. Dzięki temu dużo łatwiej wyszukuje się konkretne utwory oraz tworzy playlisty.

I ostatnią sprawą jest ilość obsługiwanych formatów audio. Dużo użytkowników ma w swojej bazie głównie utwory w formacie MP3, które na skutek kompresji mają niższą jakość. Lepsze audio wiąże się z innym formatem muzyki (np. FLAC), którego już nasz odtwarzacz może nie otwierać.

Winamp. Wielki powrót króla

Winamp powstał w 1997 roku i na przełomie wieków stał się królem odtwarzaczy muzycznych. Użytkownicy Windowsa mogli go pobrać całkowicie za darmo. Oferował wiele funkcji, takich jak odtwarzanie plików MP3, WAV, WMA czy przejrzyste tworzenie playlist. Winamp posiadał również możliwość nadawania własnych audycji radiowych w Internecie.

Od początku jego działalności pobrany został ponad 60 milionów razy. Obecnie jednak program został zdetronizowany ze względu na sukces platform streamingowych.

AIMP. Wiele funkcji dzięki wtyczkom

AIMP jest kolejnym darmowym odtwarzaczem dostępnym na komputerach z systemem Windows oraz Android. Koncentruje się na wysokiej jakości odtwarzanej muzyki, dlatego też odtwarza pliki w wielu różnych formatach. Oprócz tego posiada korektor dźwięku, który może się przydać bardziej wymagającym słuchaczom.

Dodatkowo aby odsłuchać nasze ulubione kawałki, nie musimy mieć ich zapisanych na komputerze. AIMP umożliwia odtwarzanie plików muzycznych bezpośrednio z chmury takiej jak Google Drive czy Dropbox.

Aplikacja dostępna jest na rynku od 2006 roku i od tamtej pory jest stale ulepszana. Obecnie pozwala nam powiązać słuchaną przez nas muzykę z naszym kontem na LastFM.

W tym roku twórcy planują wprowadzić wbudowany katalog internetowych stacji radiowych oraz rejestrator dźwięku. Pozwala nam również instalować różnego rodzaju wtyczki jak np. plugin pozwalający odtwarzać w nim linki z platformy YouTube.

Spotify. Biblioteka w zasięgu ręki

Spotify jest najczęściej wybieraną platformą streamingową do słuchania muzyki. W swojej bazie oferuje ponad 100 milionów utworów z 78 różnych państw. Oprócz funkcji bibliotek to również odtwarzacz.

Posiadacze płatnej wersji mogą pobierać utwory z bazy Spotify, by następnie w ciągu kolejnych 30 dni słuchać jej w trybie offline. Możemy również stworzyć własny katalog utworów z plikami lokalnymi. Dzięki temu Spotify na komputerze czy telefonie może stać się dla nas wygodnym odtwarzaczem znanej nam już muzyki.

Tidal. Idealny dla audiofili

Tidal jest kolejną platformą streamingową, która na różne sposoby próbuje dotrzeć również do wielbicieli plików lokalnych. Program zapewnia nam odtwarzanie muzyki w różnej jakości. Konkretna jakość zależy od pakietu, który opłacamy. Możemy skorzystać z jakości od 1411 kbit/s do 9216 kb/s, co zadowoli większość wielbicieli muzyki.

Biblioteka Tidal zawiera w sobie liczne relacje z koncertów czy teledyski. Jest to również miejsce, które przyciąga młodych artystów. Tidal oferuje najwyższe wynagrodzenie dla artystów za udostępnione utwory.

