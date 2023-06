Zjawiskowy rajd Bitcoina. Kryptowaluta wystrzeliła o parę tysięcy

Od wczorajszego wieczora Bitcoin pokazuje inwestorom zjawiskowy rajd. Niewidziany od dawna wzrost wartości jest niezwykle dynamiczny. Wydaje się, że nastroje na rynku kompletnie się odmieniły.

Kurs Bitcoina i Ethereum – kryptowaluty w górę

Najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin we wtorek ok. 16:30 osiągnęła dołek na poziomie 26 668 dolarów. Mało kto spodziewał się, że losy krypto odmienią się tak szybko. Już dwie godziny później BTC rosło jak na drożdżach. O 18:00 token przebił poziom 27 000 dolarów. Około 20:30 Bitcoin wspiął się zaś ponad 28 000 dolarów.

Po krótkim okresie wahań token powrócił do wzrostów. O 3:15 nad ranem kryptowaluta otarła się o wycenę 28 900 dolarów. Ostatnie maksimum kryptowaluta osiągnęła ok. 8:00 rano, było to 28 975 dolarów – bardzo blisko granicy 29 tysięcy.

W chwili pisania tych słów cena BTC to 28 867 dolarów. Oznacza to zjawiskowy wzrost na poziomie 7,75 proc. w ostatnią dobę. Zmiana na przestrzeni tygodnia to zaś ok. 11,42 proc.

Zysk Bitcoina jak zwykle motywuje też kurs Ethereum. W tym przypadku niż wyniósł 1 716 dolarów, a maksymalna wartość z ostatniej doby – 1 821 dolarów. Obecnie ETH warte jest 1 812 dol. Oznacza to dobowy wzrost na poziomie 4,78 proc. i zysk 4,04 proc. w przeciągu ostatnich siedmiu dni.

Kurst BTC rośnie – inwestorzy wierzą w EDX Markets

Mimo licznych niepokojów na rynku kryptowalut jedna z nowych inicjatyw przyciąga uwagę inwestorów. Niedawno działanie rozpoczęła bowiem nowa giełda wymiany kryptowalut – EDX Markets.

Projekt wspierany jest przez prawdziwych gigantów Wall Street, jak Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Virtu Financial czy Charles Schwab Corp. Daje to inwestorom nadzieję, że kryptowaluty nie zostaną jednak wyplenione w USA przez regulatora SEC.

