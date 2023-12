Wyciek w sprawie GTA 6 mógł pochodzić od dziecka pracownika Rockstar Games

W sobotę konto TikTok o nazwie @i_see_in_4k przesłało dwa krótkie filmy, które miały być „pierwszym spojrzeniem na GTA 6”. Filmy przedstawiają krótkie fragmenty czegoś, co wygląda na mapę gry. Jak podają media, za wyciek może być odpowiedzialne dziecko jednego z pracowników studia Rockstar.

Wyciek danych

Krótko po opublikowaniu materiału w TikTok, GTABase, serwis z wiadomościami o grach, który IGN nazywa „jednym z bardziej zaufanych kont obejmujących gry Rockstar”, poinformował, że „wygląda na to, że opublikowane materiały pochodzą od syna pracownika Rockstar Games”

Rockstar nie zweryfikował autentyczności materiału, który wyciekł, ani nie potwierdził, że w jego udostępnienie zaangażowani byli bliscy pracownika.

„Dowody sugerujące, że wideo pochodzi od osoby powiązanej z danym pracownikiem, są dość przekonujące” – pisze GTABase w poście na X, znanym wcześniej jako Twitter. „Ponownie, jeśli to prawda, to niezwykle rozczarowujące, że miało to miejsce tak blisko oficjalnego ujawnienia”.

Wcześniejsze wycieki

Ostatnia publikacja na TikToku to nie pierwszy wyciek danych na temat GTA6, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. W sierpniu brytyjski sąd orzekł, że Arion Kurtaj był odpowiedzialny za włamanie do Rockstar Games, co doprowadziło do „znaczącego” wycieku materiału filmowego z GTA 6. Z raportu wynika, że inny anonimowy 17-latek również przyznał się do dwóch zarzutów związanych z włamaniem.

Policja przetrzymywała Kurtaja w Travelodge na warunkach przygotowawczych w związku z wcześniejszym włamaniem do dwóch firm telekomunikacyjnych. Jak podała policja BBC, Kurtaj podczas pobytu w hotelu korzystał z karty Amazon Fire, aby uzyskać dostęp do Internetu i pomóc we włamaniu się do Rockstar Games.

