GTA 6 najpierw na konsolach? Oto co wiemy o premierze PC

Najnowsze przecieki o GTA 6 nie są zbyt pomyślne. Znany leaker sugeruje, że Rockstar może nie wyrobić się z dostarczeniem wersji pecetowej gry przed ogólną premierą. Czy zła wiadomość się sprawdzi?

GTA 6 PC – port gry na komputery opóźniony?

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych informatorów z wiedzą o produkcjach Rockstar Games – Tez2 – przekazał, że Grand Theft Auto 6 najprawdopodobniej nie będzie miało jednoczesnej premiery na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Powód ma być prosty. Podobnie jak miało to miejsce z GTA V, producent ma się skupiać na maksymalnym dopracowaniu wersji przeznaczonych na konsole nowej generacji. Oznacza to, że port na komputery osobiste zostaje nieco w tyle.

Parę dużych produkcji z bieżącego roku zaskoczyło nas już słabością wersji na PC – wymienić tu można Star Wars Jedi Survivor czy The Last of Us Part 1. Rockstar ma więc myśleć raczej nad opóźnieniem premiery GTA 6 w wersji desktopowej, zamiast wydawać na rynek gorszy produkt.

„Usłyszałem z paru źródeł, że deweloperzy spodziewają się wydania GTA VI PC później, wskazując, że potrzebują więcej czasu. Jeszcze rok temu byłbym optymistyczny co do wydania [wszystkich wersji] tego samego dnia. Miejmy nadzieję, że opóźnienie wyniesie tylko parę miesięcy” – przekazał Tez2 we wpisie na oficjalnym forum serii GTA.

26 października – wielkie ogłoszenie GTA 6 jeszcze dziś?

Przypomnijmy, że fani gier wideo od paru dni szykują się na wielkie ogłoszenie związane z GTA 6. Według wcześniejszych przecieków ma się ono odbyć jeszcze dziś – w czwartek 26 października. Internauci spodziewają się prezentacji pierwszego oficjalnego trailera.

Wcześniej doniesienia te potwierdziły dwa niezależne źródła. Niejaki FollowTheDamnLeakCJ przekonuje, że prezentacja odbędzie się jeszcze dziś, co miała mu przekazać… żona pracująca w Rockstar Games. Inny informator – calvins48 – mówi, że sam dwukrotnie widział materiał, jaki mamy zobaczyć.

Obaj leakerzy w bardzo podobny sposób i scena po scenie opisali też, jak będzie wyglądać wideo. Czy informacje tym razem się sprawdzą, czy fani GTA kolejny raz nakręcili się bez powodu? Dowiemy się już wkrótce.

