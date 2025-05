Emerytura po rodzicu? Tylko dla wybranych. Znamy szczegóły

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia emerytur mogą wkrótce wejść w życie. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada, że dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia otrzymywali tzw. emeryturę olimpijską, będą mogły przejąć to świadczenie po śmierci rodziców. Rząd ma zająć się dokumentem w drugim kwartale 2025 roku.

Nowe przepisy

Planowana zmiana nie obejmie jednak wszystkich obywateli. Nowe przepisy mają dotyczyć wyłącznie dzieci medalistów olimpijskich, którzy za zdobycie złota na igrzyskach otrzymywali specjalne świadczenie. Obecnie po śmierci takiego sportowca wypłata emerytury olimpijskiej zostaje wstrzymana, a rodzina traci prawo do tego wsparcia.

Ministerstwo chce to zmienić. Zgodnie z projektem ustawy, dzieci zmarłych sportowców mogłyby dziedziczyć to świadczenie i otrzymywać je w pełnej wysokości. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy prawo do emerytury olimpijskiej będzie przekazywane automatycznie, czy też konieczne będzie spełnienie określonych warunków – na przykład wiekowych lub związanych z sytuacją materialną.

Emerytura olimpijska

Obecnie emerytura olimpijska wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie. Co istotne, świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że uprawnieni sportowcy otrzymują pełną kwotę „na rękę”. Według dostępnych danych, aktualnie korzysta z niej około 600 osób – medalistów igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

Wprowadzenie możliwości dziedziczenia emerytury olimpijskiej może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla budżetu państwa. Zmiana ta stanowi jednak istotne uzupełnienie obecnego systemu i może mieć znaczący wpływ na sytuację rodzin wybitnych sportowców.

