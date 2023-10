Fallout 76 do pobrania za darmo. Bethesda zachęca promocjami

Z okazji niedawnego Dnia Fallouta firma Bethesda postanowiła sprawić graczom niespodziankę. Zupełnie za darmo mogą oni ograć najnowszą produkcję ze znanej serii i zaopatrzyć się w inne tytuły w atrakcyjnej cenie.

Sprawdź Fallouta 76 za darmo – trwa wyprzedaż gier z serii

Fallout 76 dostępny jest do pobrania i gry do 30 października 2023 r. Promocja dotyczy zarówno PC, jak i konsol PlayStation oraz Xbox. Jak określa producent, jest to okres darmowej rozgrywki, w którym możemy sprawdzić tytuł. Niestety, nie zachowujemy więc produkcji na własność na swoim koncie.

Jednocześnie producent rozpoczął też jednak dużą promocję na gry ze znanego cyklu. Przykładowo – jeśli Fallout 76 się nam spodoba, grę można odblokować za około 34 złote. To aż 80 proc. obniżki.

twitter

Na Steam zaopatrzymy się też na przykład w Pakiet serii Fallout, w którym znajdziemy wszystkie główne produkcje: od wiekowej, lecz nadal znakomitej, pierwszej części, przez Fallouta 3, New Vegas i 4, po Fallouta 76: The Pitt Deluxe Edition. Całość kosztuje ok. 245 zł zamiast zjawiskowych 951 zł. Oczywiście jeśli w kolekcji brakuje nam pojedynczego tytułu, możemy kupić także wybrane gry z rabatem od 50 do nawet 75 procent.

Fallout 76 – znana seria w wersji sieciowej

Warto przypomnieć, że Fallout 76 to próba połączenia klasycznej serii postapokaliptycznych RPG z grą dla wielu graczy. W nieprzyjaznym świecie powstającym z kolan po wojnie atomowej staramy się przeżyć w nieco bardziej survivalowym klimacie, z możliwością gry ze znajomymi czy budową baz w niemal każdym miejscu mapy.

Gra wydana jeszcze w 2018 r. została przyjęta umiarkowanie dobrze i była trapiona licznymi bugami. Po latach zmian twórcom udało się jednak mocno przepracować tytuł i dziś oferuje on więcej zawartości i lepsze wrażenia z rozgrywki. Dziś 75 proc. recenzji na Steam jest już pozytywnych. Jak wspomnieliśmy – jeszcze przez parę dni możecie to ocenić na własną rękę.

Czytaj też:

Na Marvel's Spider-Man 2 warto było czekać. Pokazuje to, co najlepsze w grach SonyCzytaj też:

Co z tym Lords of the Fallen? Przybłęda w soulsowej rodzinie dzieli fanów gatunku