Na Marvel's Spider-Man 2 warto było czekać. Pokazuje to, co najlepsze w grach Sony

Marvel's Spider-Man 2 nie jest rewolucyjną grą, która stawiałaby na głowie rozgrywkę znaną z wydanej w 2018 roku pierwszej części i z wprowadzającej do uniwersum drugiego Spider-Mana gry Marvel's Spider-Man: Miles Morales z 2020 roku. Jednak już pierwsze godziny rozgrywki pokazują, że mamy do czynienia z produkcją, która udoskonala najważniejsze cechy i mechanikę gier z serii, dodając nowe rozwiązania, które tworzą z niej świetną opowieść o superbohaterach.

Dwóch pająków

O superbohaterach, bo w grze sterujemy dwoma Spider-Manami – zarówno Peterem Parkerem, jak i Miles Moralesem. Pomiędzy oboma bohaterami możemy przełączać się dowolnie w otwartym świecie i wykonywać rozsiane w nim aktywności wybraną postacią, chociaż już podczas wykonywania głównych zadań fabularnych i niektórych pobocznych opowieść poznajemy z oczu narzuconego przez rozgrywkę bohatera.

To świetne rozwiązanie, które pozwala twórcom z Insomniac Games na opowiedzenie osobistych historii dwóch bohaterów, które ciekawie przeplatają się w wielu ważnych momentach rozgrywki.

A sama historia to zdecydowanie jeden z mocniejszych punktów Marvel's Spider-Man 2. Nie jest wyłącznie pretekstem do kolejnych walk, przedstawiając problemy, z jakimi zmagają się nasi superbohaterowie. I to nie tylko te związane z super złoczyńcami, ale i trudami adaptacji do „cywilnego” życia. W grze nie brakuje też charakterystycznego dla Spider-Mana poczucia humoru.

Również towarzyszące bohaterom postacie drugoplanowe są przedstawione ciekawie i wiarygodnie. A osobnym bohaterem gry jest z pewnością sam Nowy Jork, którego różne oblicza poznajemy dzięki pobocznej aktywności polegającej na robieniu zdjęć – tym razem wzbogaconej o fabularne uzasadnienie tłumaczące nam czemu Spider-Man, zamiast zajmować się pościgiem za przestępcami, robi także zdjęcia ukochanemu miastu.

Czerpiąc z najlepszych

Gra nie waha się korzystać z najlepszych doświadczeń innych ekskluzywnych gier Sony, co można dostrzec w wielu miejscach. Narracja wykorzystująca do opowiedzenia historii znajdowanych przedmiotów, poboczne małe aktywności (takie jak rozrywki w lunaparku) i krótkie rozmowy z bohaterami przypomina prowadzenie wątków w serii Uncharted czy The Last of Us.

Walka z ogromnym przeciwnikiem wielkości wieżowca przy wykorzystaniu sekwencji QTE to spełnienie marzeń fanów starych gier z serii God of War podane w nowoczesny sposób. Wyraźne skojarzenie z serią przygód Boga Wojny miałem też, korzystając z umiejętność szału, którą posiadają obaj Spider-Mani. Można z niej skorzystać po zapełnieniu odpowiedniego paska, na kilkadziesiąt sekund stając się istną maszyną zniszczenia.

Marvel's Spider-Man 2 w widowiskowy sposób pokazuje też sceny akcji, bardzo dynamicznie operując kamerą. Wybuchy, pościgi, strzelaniny, walące się wieżowce – to wszystko znajduje się w tej grze. Oglądając te sceny, czujemy się w pewnych momentach, jakbyśmy grali rolę w superbohaterskim filmie najwyższej klasy. To odczucie uzupełnia też doskonale dobrana muzyka.

Wykorzystany potencjał PlayStation 5

Taki odbiór gry umożliwia piękna oprawa graficzna, nareszcie robiąca użytek z mocy PlayStation 5. Za tło naszej rozgrywki służy marvelowski Nowy Jork tym razem nieograniczający się wyłącznie do wyspy Manhattan, a powiększony o Queens i Brooklyn.

Po mieście poruszamy się nie tylko przy użyciu sieci, bujając się między wieżowcami, jak w poprzednich częściach, ale także używając siecioskrzydeł, będących pajęczą wersją wingsuitu. Do szybowania wykorzystujemy prądy powietrza, co umożliwia nam przefruniecie z jednej strony miasta na drugą, nawet bez wykorzystania sieci. Ta mechanika świetnie rozwinęła sposób poruszania się po mieście, czyniąc eksplorację bardziej dynamiczną i wygodniejszą.

W grze świetnie wykorzystany jest również kontroler DualSense. Przykładowo haptyczne wibracje czuć przy każdym kroku biegnącego bohatera, adaptacyjne spusty w sprytny sposób wykorzystano w jednej z minigier, a głośniczek na padzie robi niesamowite dodatkowe wrażenie, gdy nasza postać wpadnie w szał.

Walka rozwija pomysły z poprzednich serii, ale tym razem umiejętności i gadżety są w dużo czytelniejszy sposób przypisane do odpowiednich przycisków i skrótów na padzie, dzięki czemu bardzo płynnie wykorzystujemy je kolejnych potyczkach. Pozornie drobna zmiana, polegająca na możliwości rozwieszania w dowolnym miejscu swoich sieci do poruszania się nad głowami niczego niespodziewających się przeciwników, bardzo mocno poszerzyła także możliwość ich cichej elimanacji. Co ciekawe, oni sami są na to przygotowani i reagują w dużo szerszy sposób na nasze działania, niż to bywało wcześniej, potrafiąc pilnować swoich pleców, czy zebrać się w grupę, gdy już wyeliminujemy dużą część z nich.

Dla fanów gier PlayStation, dla fanów Marvela

Po kilkunastu godzinach spędzonych w Marvel's Spider-Man 2 jestem oczarowany przedstawioną opowieścią – zarówno od strony rozgrywki, oddania charakteru Spider-Mana i piękna Nowego Jorku prosto z kart komiksów Marvela. Insomiac Games kolejny raz pokazuje, że potrafi robić gry o superbohaterach, dając nam jedną z najlepszych gier tego typu od kilku ładnych lat.

Marvel's Spider-Man 2 trafi do sprzedaży w piątek 20 października.

Egzemplarz recenzencki gry otrzymaliśmy od Sony Interactive Entertainment Polska.