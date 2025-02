Miliony na rozwój kultury. ORLEN rusza z nowym programem dla młodzieży

Od 3 lutego do 3 marca trwa nabór wniosków do programu Kulturalny ORLEN, który ma na celu angażowanie dzieci i młodzieży w aktywności kulturalne. Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji kultury, które promują rozwój artystyczny i edukacyjny młodych ludzi. Program jest kolejnym po Sportowym ORLENIE działaniem wspierającym lokalne społeczności.

Na wsparcie finansowe może liczyć co najmniej 100 instytucji, a łączna pula dofinansowania wynosi co najmniej 10 mln zł. Każdy podmiot może wnioskować o kwotę maksymalnie 100 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach programu wsparcie mogą otrzymać samorządowe instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz spółdzielnie socjalne, które w swoim zakresie działalności realizują projekty kulturalne. Wnioski można składać poprzez stronę internetową www.kulturalnyorlen.pl.

Celem programu jest umożliwienie organizacjom poszerzenia swojej oferty kulturalno-edukacyjnej w taki sposób, aby lepiej odpowiadała na potrzeby współczesnej młodzieży. Dzięki temu instytucje te mogą stać się liderami kultury w swoich regionach i stworzyć społeczności skupione wokół działań artystycznych.

Inwestycja w przyszłość młodych ludzi

Prezes Zarządu ORLEN, Ireneusz Fąfara, podkreślił, że program Kulturalny ORLEN to inwestycja w rozwój młodych ludzi. – Tworzymy im przestrzeń do rozwijania pasji, odkrywania talentów i budowania nowych ścieżek rozwoju. Większość młodych ludzi szuka dziś relacji w mediach społecznościowych. Chcemy pokazać, że technologię można wykorzystać do kreatywnych działań w realnym świecie – zaznaczył Fąfara.

Podobnie jak w przypadku Sportowego ORLENU, program odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności i wspiera ich rozwój poprzez kulturę.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki uzyskane w ramach programu Kulturalny ORLEN mogą być wykorzystane na organizację warsztatów, zajęć edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wynajem przestrzeni na wydarzenia kulturalne oraz realizację nagrań audio i wideo.

Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN, Lidia Kołucka, podkreśliła, że celem programu jest stworzenie przestrzeni do wspólnego działania. – Chcemy, aby młodzi ludzie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach teatralnych, muzycznych czy plastycznych, które otwierają ich na świat i budują przyjaźnie. Kultura to nie tylko sztuka, ale także narzędzie zmieniające życie i pomagające młodym w budowaniu poczucia własnej wartości – powiedziała Kołucka.

Kampania społeczna "Kultura daje dobrą energię"

Inicjatywie Kulturalny ORLEN towarzyszy ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Kultura daje dobrą energię”, której celem jest promocja wartości płynących z uczestnictwa w kulturze oraz integracji młodzieży wokół działań artystycznych.

