ZUS przeliczy emerytury. Kto złoży wniosek, dostanie więcej pieniędzy

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona ponownego przeliczenia wybranych emerytur i rent rodzinnych. Dotyczy to świadczeń przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019, które były obliczane na niekorzystnych zasadach. Osoby, które złożą wniosek o korektę, mogą otrzymać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Należy jednak pamiętać, że termin na złożenie wniosku jest ograniczony do sześciu miesięcy, a jego przegapienie oznacza utratę szansy na wyższe świadczenie.

Kogo obejmą zmiany w emeryturach i rentach?

Projekt ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakłada możliwość ponownego przeliczenia świadczeń dla osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Przepisy obowiązujące w tamtym okresie nie uwzględniały kwartalnych waloryzacji, co prowadziło do obniżenia wysokości emerytur i rent rodzinnych. W efekcie osoby, które wnioskowały o emeryturę w czerwcu, mogły otrzymywać świadczenia nawet o kilkaset złotych niższe, niż gdyby zrobiły to w maju lub lipcu.

ZUS skoryguje wcześniejsze błędy

Zmiana ma na celu wyrównanie strat dla seniorów i rencistów, którzy przez lata otrzymywali niższe wypłaty. Ustawa przewiduje, że nowo ustalona kwota świadczenia zostanie poddana waloryzacji, uwzględniając zasady obowiązujące po dacie przyznania emerytury lub renty rodzinnej. Wniosek o przeliczenie będzie można złożyć od 1 czerwca 2025 roku, jednak czas na jego złożenie będzie wynosił jedynie sześć miesięcy.

Zmiany w systemie emerytalnym – co to oznacza dla seniorów?

Obecnie emerytury przyznawane w czerwcu są już obliczane na korzystniejszych zasadach. W 2021 roku zmieniono przepisy, które wyeliminowały problem tzw. „czerwcowych emerytur”, jednak nie objęły one osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Dzięki nowym regulacjom prawie 100 tys. seniorów może skorzystać z wyrównania świadczeń i otrzymywać wyższe emerytury.

Warto pamiętać, że osoby uprawnione muszą zgłosić się do ZUS w określonym terminie. Jeśli przegapią sześciomiesięczny okres składania wniosków, utracą możliwość podwyższenia swoich świadczeń. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 czerwca 2025 roku.

