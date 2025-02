Alarmujące dane z KRS i CEiDG! Przedsiębiorcy wycofują się z rynku

Z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba firm zamykanych lub zawieszanych przez przedsiębiorców. Według danych przytoczonych przez „Puls Biznesu” w 2024 roku z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wykreślono aż 25 tys. spółek. To wzrost o 1,5 tys. w porównaniu z 2023 rokiem.

Z kolei liczba jednoosobowych działalności gospodarczych wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wyniosła 188,6 tys., co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie odnotowano rekordową liczbę zawieszonych działalności gospodarczych – aż 375,5 tys. To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dlaczego przedsiębiorcy zawieszają działalność?

Eksperci wskazują, że dla wielu osób założenie działalności gospodarczej jest sposobem na skorzystanie z niższych składek ZUS przez pierwsze miesiące prowadzenia firmy. Gdy przedsiębiorcy dokonują ponownej kalkulacji, część z nich decyduje się na zawieszenie działalności.

„Wiele działalności jest rejestrowanych tylko po to, by przez pewien czas korzystać z niższych składek na ZUS. Potem następuje kalkulacja, czy warto dalej prowadzić daną działalność” – tłumaczy w rozmowie z „Puls Biznesu” prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, Jarosław Nowrotek.

Przyczyny rekordowej liczby zawieszeń

Jednym z głównych powodów zawieszania działalności są przejściowe trudności finansowe lub sezonowość prowadzonego biznesu. W takich przypadkach przedsiębiorcy liczą na poprawę sytuacji i często decydują się na wznowienie działalności po pewnym czasie.

W 2024 roku wznowiono 190,6 tys. działalności gospodarczych, co pokazuje, że dla wielu firm zawieszenie nie oznacza całkowitego zamknięcia biznesu, lecz raczej chwilową przerwę w funkcjonowaniu.

Trend, który się utrzyma?

Obserwowane zmiany sugerują, że trend zawieszania działalności może się utrzymać w kolejnych latach. Wielu przedsiębiorców staje przed trudnymi decyzjami, a utrzymująca się niepewność gospodarcza wpływa na ich wybory.

Dane wskazują, że przedsiębiorcy coraz częściej traktują zawieszenie działalności jako elastyczne rozwiązanie pozwalające na przeczekanie trudniejszego okresu i powrót na rynek w bardziej sprzyjających warunkach.

Czytaj też:

Kanada i Meksyk wprowadzają cła odwetowe na USA i ograniczenia. To mocno zaboliCzytaj też:

Zatrudnienie w tych branżach to pewny sukces. Pracowników wciąż za mało