TVN na sprzedaż. Trzy oferty i miliard euro na stole

Zakończył się pierwszy etap procesu sprzedaży grupy TVN, należącej do Warner Bros. Discovery. Jak podaje „Rzeczpospolita”, do piątku 31 stycznia wpłynęły co najmniej trzy oferty. Wśród potencjalnych nabywców są fundusz inwestycyjny kontrolowany przez Michała Sołowowa, konsorcjum Wirtualna Polska Holding (współpracujące z Rafałem Brzoską – według wcześniejszych doniesień Radia ZET) oraz włoska grupa Media For Europe, będąca właścicielem koncernu Mediaset.

Kto jest zainteresowany przejęciem TVN?

Włoski koncern Media For Europe koncentruje się głównie na zakupie stacji obecnych w telewizji naziemnej, czyli głównego kanału TVN, a także TTV i TVN7. Wydzielenie tych kanałów z całej grupy może jednak stanowić wyzwanie, ponieważ funkcjonują w ramach jednej spółki i korzystają z tej samej infrastruktury.

Na chwilę obecną jedynie przedstawiciel funduszu Michała Sołowowa potwierdził złożenie oferty. „Złożyliśmy niewiążącą ofertę, uznając, że jest to rodzaj transakcji, na którą powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie” – powiedział agencji Bloomberg Maciej Gorzeliński, rzecznik spółek należących do Sołowowa. Z kolei Wirtualna Polska Holding odmówiła komentarza na temat ewentualnego udziału w transakcji.

Co dalej z procesem sprzedaży?

Teraz nadszedł czas na analizę ofert. „Rzeczpospolita” informuje, że spośród podmiotów, które zgłosiły chęć zakupu, tylko niektóre przejdą do kolejnego etapu rozmów z JP Morgan – bankiem inwestycyjnym nadzorującym proces. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do przeprowadzenia due diligence, czyli szczegółowego audytu finansowego i prawnego grupy TVN.

Dlaczego Warner Bros. Discovery chce sprzedać TVN?

Pod koniec 2023 roku agencja Reuters informowała, że Warner Bros. Discovery, przy wsparciu JP Morgan, analizuje możliwość sprzedaży polskiego nadawcy. Proces sprzedaży jest częścią szerszej strategii koncernu, który rozważa pozbycie się niektórych aktywów, aby skupić się na kluczowych obszarach działalności.

Koncern podkreślił, że w całym procesie kluczowe znaczenie będzie miał status TVN jako niezależnego nadawcy informacyjnego. Według źródeł Reutersa wartość transakcji może przekroczyć 1 miliard euro.

W związku z doniesieniami o możliwej sprzedaży głos zabrała Katarzyna Kieli, prezeska TVN i Warner Bros. Discovery w Polsce. W wiadomości do pracowników potwierdziła, że od kilku miesięcy koncern rozważa sprzedaż części aktywów. Podkreśliła jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a potencjalnym inwestorom zostaną udostępnione szczegółowe informacje na temat działalności TVN.

Przyszłość TVN w rękach nowego inwestora?

„Financial Times” donosił w lipcu 2024 roku, że Warner Bros. Discovery analizuje podział swoich aktywów, ale może to rodzić problemy operacyjne, np. związane z prawami do transmisji sportowych i zarządzaniem treściami w telewizji oraz streamingu. Alternatywnym scenariuszem jest sprzedaż części spółek należących do koncernu, w tym grupy TVN lub biznesu gier wideo.

Proces sprzedaży TVN może być długotrwały i skomplikowany, zwłaszcza w kontekście potencjalnych regulacji prawnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wcześniej sugerowała, że taka transakcja może budzić wątpliwości prawne.

Na razie nie ma pewności, kto ostatecznie przejmie TVN, ale zainteresowanie transakcją jest duże, a kolejne miesiące pokażą, które z podmiotów spełnią oczekiwania Warner Bros. Discovery i JP Morgan.

Czytaj też:

TVN przegrał w sądzie z influencerami. „Sprawa jest gorąca”Czytaj też:

Edward Miszczak ostro o TVP. „Telewizja publiczna zbudowała TV Republikę”