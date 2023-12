Google przedstawia Gemini. Zdolności nowej AI zaskakują

Rozwój sztucznej inteligencji postępuje w zawrotnym tempie. Dopiero co zdążyliśmy przyzwyczaić się do korzystania z ChatGPT, Barda i aplikacji do tworzenia grafik, czy wypowiedzi, a już dostaliśmy zupełnie nową technologię.

Google przedstawia sztuczną inteligencję Gemini

Google poinformował 6 grudnia o starcie nowego projektu Gemini. Jest to “pierwszy uniwersalny model AI”, który będzie mógł być stosowany zarówno na bardzo zaawansowanych bazach danych, jak i na naszych smartfonach, z których korzystamy na co dzień.

Gigant technologiczny udostępnił trzy warianty usługi:

Gemini Ultra – najbardziej wydajny i największy model przeznaczony do realizacji bardzo złożonych zadań.

Gemini Pro – najlepszy model do skalowania bardzo zróżnicowanych zadań.

Gemini Nano – najskuteczniejszy model do realizacji zadań na urządzeniach mobilnych.

Jak zapewniają twórcy z Google DeepMind, Gemini jest tak złożoną sztuczną inteligencją, że potrafi obserwować otaczający świata w taki sam sposób, jak ludzie. Jest zdolny do przyjmowania “bodźców” nie tylko w formie tekstowej, jak większość modeli AI, ale także w formie filmów, obrazów, dźwięku, czy kodu.

Gemini ma być tak wydajna i skuteczna, że ma dorównywać najlepszym ekspertom z kategorii, w których była testowana pod koniec swojego procesu treningowego.

„Każdy przełom technologiczny jest szansą na postęp w zakresie odkryć naukowych, a także na przyspieszenie rozwoju ludzkości i poprawę życia. Wierzę, że zmiany, które obecnie obserwujemy w związku z rozwojem AI, będą większe niż kiedykolwiek dotąd, a na pewno znacznie większe niż wcześniejsze pojawienie się urządzeń mobilnych lub internetu. AI ma potencjał kreowania nowych możliwości – od rzeczy codziennych po niezwykłe – z korzyścią dla ludzi na całym świecie. Przyniesie innowacje i postęp gospodarczy oraz będzie napędzać rozwój nauki i sposobów uczenia się, kreatywność oraz produktywność na skalę, jakiej wcześniej nie widzieliśmy” – napisał Sundar Pichai, szef Alphabet, do którego należy Google.

Gemini – najbezpieczniejsze na rynku

Dyskusja na temat rozwoju sztucznej inteligencji zawsze toczy się także wokół kwestii bezpieczeństwa. Google twierdzi, że przy tworzeniu Gemini, kładziono na to ogromny nacisk.

„Gemini oferuje najbardziej kompleksowe jak dotąd możliwości oceny bezpieczeństwa ze wszystkich modeli AI od Google, uwzględniające uprzedzenia i toksyczność. Przeprowadziliśmy nowe badania w zakresie potencjalnych obszarów zagrożeń, takich jak cyberprzestępstwa, perswazja czy autonomia, i zastosowaliśmy opracowane przez zespół ds. badań Google, najlepsze w swojej klasie techniki testów kontradyktoryjnych, które ułatwiają identyfikowanie poważnych problemów z bezpieczeństwem przed wdrożeniem modelu Gemini” – czytamy.

Niecodzienne możliwości Gemini

Nowe możliwości Gemini możemy zaobserwować na filmie wrzuconym na portal X przez Rowana Cheung.

