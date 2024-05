Ostrzegają przed aktualizacją iPhona. Ludziom wyświetlają się stare zdjęcia, nawet innych użytkowników

Myślicie, że po usunięciu zdjęć z iPhone te zostają zniszczone na zawsze? Okazuje się, że prawda jest inna, a nasze dane nawet jeśli znikają z urządzenia, to nadal przechowywane są w niewidzialnym dla nas systemie. Wiele osób uświadomiło sobie to właśnie niedawno, gdy w najnowszej wersji oprogramowania iOS 17.5 pojawił się niepokojący błąd.

Błąd w nowej aktualizacji iOS 17.5

Przed najnowszą aktualizacją na iPhone, czyli iOS 17.5 ostrzega wiele ekspertów z branży technologicznej. Pierwsze doniesienia pojawiły się na Redditcie. Specjalny komunikat pojawił się też m.in. na jednym z filmów znanego kanału w serwisie YouTube prowadzonego przez Kubę Kawitera. Z odcinka serii „Tech Week” dowiadujemy się, że z instalowaniem nowej wersji oprogramowania lepiej się wstrzymać.

Błąd może się pojawić, ale nie musi. Niektórzy użytkownicy, po aktualizacji mieli się skarżyć na to, że w galerii nagle wyświetlają się im stare zdjęcia, które dawno usunęli. Na liście były również te wstydliwe i intymne, co dodatkowo wzmagało niepokój użytkowników. Co najciekawsze na iPhonach miały pojawiać się także zdjęcia innych użytkowników np. poprzedniego właściciela iPhone, jeśli telefon pochodził z tzw. drugiej ręki. Zaskakujące było to, że telefon wcześniej był zupełnie wyczyszczony i sformatowany.

Błąd w aktualizacji iOS 17.5. Należy uważać

Z informacji podawanych na wspomnianym filmie z serii „Tech Week”, wynika, że skargi na problemy z dziwnymi i starymi zdjęciami zgłaszało wiele osób. „Komuś w galerii pojawiły się ponownie fotki usunięte 3 lata temu, komuś innemu te w latach 2010, których na urządzeniu już dawno być nie powinno” – opisywał sytuację Kuba Kawiter. Powoływał się na komentarze użytkowników Apple. Okazuje się, że jeśli sprzedaliśmy komuś iPhone, to tej osobie mogą wyświetlić się na telefonie nasze stare zdjęcia i trudno temu zaradzić.

Nowe oprogramowanie pojawiło się na rynku 11 maja. Pomimo że ma ono wiele zalet, to nie obyło się też bez wpadki. Choć sytuacja jest nietypowa w mediach trudno na ten moment znaleźć komentarz firmy Apple na ten temat. Należy się jednak spodziewać, że taki może się niebawem pojawić. Zważając uwagę na incydent, o którym robi się coraz głośniej, dla bezpieczeństwa lepiej powstrzymać się z aktualizowaniem telefonu, przynajmniej do momentu wyjaśnienia sprawy. Gdy gigant oficjalnie potwierdzi występujący problem, błąd powinien zostać szybko naprawiony.

