Nowy wymiar dźwięku: Beoplay H100 od Bang & Olufsen

— Beoplay H100 to manifest naszej wizji dźwięku na następne dziesięć lat. Inspirowane legendarną serią Beolab słuchawki łączą w sobie ponadczasowy design, innowacyjne technologie i zrównoważone materiały. To dźwięk przyszłości, zamknięty w doskonałej, minimalistycznej formie — mówi dyrektor generalny Bang & Olufsen Kristian Teär.

Niezrównany komfort użytkowania

Słuchawki Beoplay H100 zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość dźwięku i wyjątkowy komfort słuchania, bez względu na miejsce, w którym słuchawki są wykorzystywane. Model wyposażono w umieszczony z boku jedwabiście gładki, odporny na zarysowania, dotykowy interfejs. Jest łatwo dostępny, podobnie jak precyzyjne pokrętła i przyciski umieszczone obok. Nowy, odpinany wewnętrzny pałąk, delikatnie owinięty dzianiną, został zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii, aby zapewnić wentylację i wygodę nawet podczas całodziennego noszenia. Poduszki nauszników pokryte miękką skórą jagnięcą łączą perfekcyjny odsłuch z przyjemnością dotyku.

Nowe słuchawki są dostępne w trzech ponadczasowych wersjach kolorystycznych: Infinite Black, Hourglass Sand i Sunset Apricot. Odcień Infinite Black nawiązuje do klasycznej estetyki wzornictwa Bang & Olufsen, w której głęboka czerń skóry kontrastuje z naturalnym odcieniem aluminium. Kolor Hourglass Sand reprezentuje skandynawskie zamiłowanie do kolorów dobieranych ton w ton, podczas gdy Sunset Apricot charakteryzuje się jasnym odcieniem miedzianego aluminium, delikatnie odróżniającym się od kolorytu zastosowanej tu skóry.

— Połączenie wciągającego doświadczenia dźwiękowego z najwyższym komfortem użytkowania produktu było tu dla nas kluczowe — komentuje szefowa działu projektowania Bang & Olufsen, Tiina Kierysch. — Chcieliśmy wykorzystać wysokiej jakości materiały oraz barwy zainspirowane szlachetną biżuterią, aby stworzyć model słuchawek, który jest ponadczasowy i wyrafinowany. Osiągnęliśmy to dzięki mariażowi połyskującego aluminium z miękkością skóry jagnięcej oraz chłodem szkła — dodaje.

Nawiązanie do elementów biżuteryjnych widać także w projekcie etui – jest lekkie, skórzane, luksusowe i oczywiście obdarzone bardzo ważną funkcją. Pozwala bezpiecznie zabrać słuchawki nawet w najdłuższą podróż. Gdy model Beoplay H100 znajduje się poza futerałem, ale nie jest wykorzystywany, przechodzi w tryb niskiego poboru mocy. W ten sposób udało się wydłużyć czas czuwania urządzenia do 90 dni przy zachowaniu gotowości słuchawek do pracy zaraz po założeniu. Z kolei urządzenie przechowywane w etui wyłącza się całkowicie, dzięki czemu czas czuwania wynosi aż rok.

Perfekcja dźwięku i ciszy

Dzięki wykonanym na zamówienie 40-milimetrowym przetwornikom tytanowym, umieszczonym za eleganckimi aluminiowymi osłonami, Beoplay H100 zapewnia dźwięk Hi-Res, dostrojony przez uznanych tonmistrzów Bang & Olufsen. Zespół wykorzystał swoją specjalistyczną wiedzę, aby jakość odsłuchu oprzeć na bazie rozwiązań z legendarnego głośnika Beolab 90.

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. — Beoplay H100 to najlepsza para słuchawek, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Niezależnie od tego, czy słuchasz ulubionej muzyki, rozmawiasz przez telefon w hałaśliwym otoczeniu czy też kontrolujesz wpływ otoczenia za pomocą aktywnej redukcji szumów albo funkcji przejrzystości dźwięku, H100 zawsze zapewnia wyjątkową jakość wrażeń — mówi dyrektor ds. technologii w Bang & Olufsen Neo Kaplanis.

I wyjaśnia: — Aby docenić jakość dźwięku, potrzebujesz ciszy. W spokojnym otoczeniu doświadczysz, jak Beoplay H100 bez wysiłku zapewnia czystość odsłuchu oraz dynamiczną wydajność, znaną dotychczas tylko z wysokiej klasy głośników. Podczas dojazdów do pracy czy w podróży chcesz móc kontrolować dostęp hałasu. Aby to osiągnąć, opracowaliśmy zaawansowany system mikrofonowy, który zapewnia krystalicznie czysty głos nawet w bardzo wymagających sytuacjach. Jednocześnie podwoiliśmy wydajność naszej aktywnej redukcji szumów (ANC) z Beoplay H95. Ponadto opracowaliśmy technologię EarSense™, która w czasie rzeczywistym dostosowuje dźwięk do konkretnego otoczenia dźwiękowego użytkownika i reaguje na jego warunki — objaśnia Neo Kaplanis.

Trwałość i zrównoważony design

Słuchawki Beoplay H100 oferują szereg innowacji, które bez wątpienia wyznaczą nowe standardy jakości w przenośnych urządzeń audio.

Czuły dźwięk: model Beoplay H100 zapewnia dźwięk Hi-Res do 96 kHz / 24 bitów. Wprowadzenie nowego adaptacyjnego przetwarzania dźwięku EarSense™ firmy Bang & Olufsen gwarantuje niezrównane wrażenia słuchowe, gdyż w czasie rzeczywistym dostosowuje pracę słuchawek do konkretnego otoczenia dźwiękowego.

Naturalna przestrzenność: słuchawki zoptymalizowane pod kątem Dolby Atmos – najnowocześniejszej technologii dźwięku przestrzennego – oferują niezrównaną naturalność odsłuchu.

Wyłącz hałas: aż 10 starannie skonfigurowanych mikrofonów studyjnych pozwoliło rozwinąć najbardziej zaawansowaną redukcję szumów oraz tryb przezroczystości Bang & Olufsen.

Automatycznie włącz lub wyłącz: słuchawki Beoplay H100 automatycznie wykrywają, kiedy są noszone. Załóż je – i możesz ruszać w drogę. Nie musisz szukać przycisku zasilania.

Łatwo zmieniaj przestrzenie: aby w mgnieniu oka przejść od muzyki do świata zewnętrznego, wystarczy użyć starannie wykonanego pokrętła dotykowego i włączyć TrueTransparency™. To tak jak wcale nie mieć na sobie słuchawek!

Szybka sprawa: podnieś nausznik albo przykryj go dłonią, aby przełączyć się z trybu całkowicie zamkniętego na tryb otwarty. Dzięki temu będziesz słyszeć otoczenie tak wyraźnie, jak bez słuchawek na uszach.

Dostosuj elementy sterujące: interfejs użytkownika łatwo dopasujesz do własnego gustu, korzystając z aplikacji Bang & Olufsen.

Sprawne ładowanie: uzyskaj do 5 godzin odtwarzania po zaledwie 5 minutach ładowania. A przy pełnym naładowaniu Beoplay H100 ciesz się nawet 34 godzinami pełnymi muzyki!

Projekt oparty na zasadach „od kołyski do kołyski”

Zaangażowanie Bang & Olufsen w tworzenie produktu długowiecznych, a więc trwałych oraz możliwych do naprawy, w modelu Beoplay H100 przejawia się wyjątkowo wyraźnie. Nowe słuchawki zostały zaprojektowane w oparciu o zasady produkcji „od kołyski do kołyski” („cradle to cradle”), co w 2025 roku firma spodziewa się potwierdzić odpowiednim certyfikatem.

— Jesteśmy podekscytowani tym, że modułowe podejście projektowe Bang & Olufsen po raz pierwszy stosujemy w kategorii urządzeń przenośnych. To kolejny ważny krok na drodze do realizacji zasad gospodarki obiegu zamkniętego w całym naszym portfolio. W odniesieniu do modelu Beoplay H100 priorytetowo potraktowaliśmy trwałość, konserwację i możliwość naprawy słuchawek, osiągniętą za sprawą modułowej konstrukcji urządzenia. Z myślą o przyszłości opracowaliśmy również nasze oprogramowanie, tak by słuchawki mogły dostosowywać się i ewoluować wraz z nowymi technologiami. Właśnie tak rozumiemy naprawdę ponadczasowy design — mówi dyrektor ds. cyrkularności produktów i planowania portfolio w Bang & Olufsen, Mads Kogsgaard Hansen.

Innowacyjne rozwiązania podnoszące trwałość słuchawek Beoplay H100 to:

Możliwość samodzielnej wymiany części: obszary najbardziej narażone na zużycie to te skierowane do wewnątrz, w stronę użytkownika. Wewnętrzny pałąk i poduszki nauszników zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo odłączyć i samodzielnie wymienić.

Łatwiejsze serwisowanie: znacznie udoskonalona konstrukcja słuchawek oznacza szybki dostęp dla zespołu serwisowego Bang & Olufsen w celu wymiany kluczowych elementów, takich jak baterie, powierzchnie szklane, przetworniki czy płytki drukowane, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność.

Ewoluująca platforma oprogramowania: Beoplay H100 oznacza początek nowej platformy oprogramowania Bang & Olufsen dla urządzeń przenośnych, zainspirowanej dotychczasową platformą Mozart. Oprogramowanie w Beoplay H100 będzie można aktualizować, dzięki czemu tych słuchawek nie prześcigną nowe technologie – takie jak choćby bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości i 3-Device Multipoint.

Gwarancja do pięciu lat: wystarczy dołączyć do Beocare – programu rozszerzonej gwarancji Bang & Olufsen – aby słuchawki objęła rozszerzona, 5-letnia gwarancja producenta.

Zarówno klasyczne, jak i najnowsze modele urządzeń Bang & Olufsen dostępne są w Polsce dzięki firmie ASBIS Poland.