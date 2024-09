Polskie domy jak galerie sztuki

Samsung The Frame wyróżnia się na tle konkurencyjnych telewizorów swoim unikalnym podejściem do wzornictwa i funkcji. Po zawieszeniu na ścianie przypomina dzieło sztuki – dzięki minimalistycznemu designowi doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych wnętrz. Wbudowana Matowa Powłoka Ekranu eliminuje refleksy świetlne, a to sprawia, że obraz pozostaje klarowny nawet w słoneczny dzień. Dodatkowo, w 2024 roku telewizor uzyskał prestiżowy certyfikat Validated ArtfulColor od PANTONE®, który potwierdza doskonałe odwzorowanie kolorów zgodnie ze standardami tej organizacji.

Zmienność rozmiarów odpowiada na potrzeby Polaków

Polacy szczególnie upodobali sobie model o przekątnej 55 cali – stanowi on aż 28% wszystkich sprzedanych egzemplarzy The Frame. Jednak coraz większą popularnością cieszą się większe modele, jak 75” i 85”. Wzrost sprzedaży większych przekątnych, który w 2023 roku wyniósł 7% w porównaniu do poprzedniego roku, pokazuje, że coraz więcej osób chce w pełni wykorzystać potencjał tych telewizorów, zwłaszcza w większych przestrzeniach.

Otwarte kuchnie, przestronne salony czy pokoje dzienne to miejsca, w których większe modele The Frame świetnie się sprawdzają, stając się centralnym punktem domowej rozrywki. Mniejsze wersje, jak 32-calowe, idealnie wpasowują się w bardziej kameralne przestrzenie, takie jak sypialnie czy gabinety.

Funkcjonalność i sztuka w jednym

Samsung The Frame to nie tylko telewizor – to również możliwość stworzenia własnej galerii sztuki we własnym domu. Dzięki Trybowi Sztuka urządzenie może wyświetlać dzieła z kolekcji Art Store, w której znajduje się ponad 2500 prac w różnorodnych stylach – od klasyki, przez nowoczesne obrazy, aż po znakomite fotografie.

Możliwość personalizacji ram telewizora pozwala użytkownikom dopasować wygląd urządzenia do każdego wnętrza. To nie tylko technologia – to także sztuka, która staje się częścią naszego życia codziennego.

Przyszłość wnętrz z Samsung The Frame

Samsung nie tylko stawia na nowoczesne technologie, ale również wspiera kreatywność. Do 23 września 2024 roku organizowany jest wyjątkowy konkurs dla studentów, architektów i projektantów wnętrz. Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować koncepcyjne wnętrze z wykorzystaniem telewizora Samsung The Frame oraz lodówki Bespoke. Nagroda obejmuje promocję projektu w mediach oraz profesjonalną sesję zdjęciową wykonaną przez Szymona Brodziaka. Łączna pula nagród przekracza 100 000 zł.

Samsung The Frame to urządzenie, które redefiniuje sposób, w jaki postrzegamy telewizory. To nie tylko sprzęt RTV – to element nowoczesnego, eleganckiego wnętrza, który łączy funkcjonalność i sztukę w jednym.