Nowa chińska marka telefonów dostępna w Polsce. Można je kupić u operatorów

Drugi kwartał 2024 r. był piątym z rzędu, w którym Infinix odnotował rok do roku wzrost udziału w globalnych dostawach smartfonów na rynek i to niemały – o niemal 20%. Na ponad 20 rynkach całego świata marka pod względem sprzedaży zajmuje jedno z pięciu czołowych miejsc, a na Filipinach i w Pakistanie utrzymuje pierwszą pozycję. W Polsce, w tym roku smartfony marki Infinix kupiło już więcej klientów aniżeli przez cały zeszły rok.

– Cieszy nas też fakt, że nasz wzrost jest spowodowany nie tylko poprzez sprzedaż budżetowych urządzeń, ale także poprzez popularność serii NOTE, która wyróżnia się od strony technologicznej na rynku w kategorii telefonów powyżej 1000 złotych. Nasze urządzenia są dostępne w największych sieciach handlowych oraz u operatorów (Orange i Plus). Jeszcze w tym roku planujemy poszerzyć portfolio na polskim rynku o kolejne kategorie produktowe – mówi Ryszard T. Lindner, zarządzający sprzedażą Infinix w Polsce, na Węgrzech i krajach bałtyckich

Jakie smartfony Infinix najchętniej kupują Polacy?

NOTE 30 Pro zajmuje pozycję numer 1 w kategorii liczby sprzedanych telefonów Infinix w Polsce. Smartfony serii NOTE stanowią aż ⅓ wszystkich sprzedanych na naszym rynku urządzeń, która to seria jest wyposażona w autorską technologię All-Round FastCharge, odpowiedzialną za długowieczność baterii, ładowanie bezprzewodowe, ładowanie obejściowe, czy szybkie przewodowe. Na polskim rynku dostępne są smartfony z różnych półek cenowych: od najdroższych ZERO, poprzez NOTE, HOT aż do SMART. Wyróżniają się atrakcyjną ceną w stosunku do oferowanej specyfikacji, bogatym zestawem akcesoriów (wszystkie smartfony Infinix są sprzedawane razem z ładowarką, słuchawkami i etui) oraz wydajnymi i długo żyjącymi bateriami.

Nowe technologie od Infinix zaprezentowane tylko w tym roku

Infinix regularnie wprowadza w swoich urządzeniach innowacje technologiczne. Do ostatnich nowości należy obecna w smartfonach z serii NOTE 40 technologia All-Round FastCharge 2.0, z autorskim chipsetem marki Cheetah X1. Umożliwia nie tylko szybkie ładowanie telefonu nawet do 100 W, ale też chroni baterię, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe, ładowanie zwrotne czy obejściowe, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C. Wszystko to mając na uwadze żywotność baterii i komfort użytkowania telefonu.

W 2023 r. Infinix znalazł się w raporcie Kantar i Google Top 50 Chinese Global Brand Builders Report. Ponadto Fast Company umieścił Infinix na szóstym miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm na świecie w 2024 r. w sektorze Azji i Pacyfiku, jako jedyną markę smartfonów na tej liście.

