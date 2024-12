Nowości od Samsunga: The Premiere, Music Frame Wicked Edition i ekskluzywne Micro LED

Nowoczesne projektory krótkiego rzutu The Premiere to urządzenia, wykorzystujące innowacyjną technologię laserową, dzięki której przekształcą nasze domowe salony w prawdziwe sale kinowe. Najwyższy przedstawiciel tej rodziny, czyli model The Premiere 9, za sprawą Technologii Potrójnego Lasera oferuje niezwykle dokładne odwzorowanie kolorów i imponującą jasność. Ponadto oba modele – The Premiere 9 i The Premiere 7 – zapewniają rozdzielczość 4K i możliwość ultrakrótkiego rzutu, umożliwiając projekcję na ekranach nawet 130-calowych[1]. Tym samym pozwoli to całkowicie zanurzyć się w oglądanych treściach oraz odkryć najbardziej subtelne szczegóły w każdej scenie.

Zaawansowana technologia zastosowana w The Premiere to gwarancja realistycznych obrazów. Model The Premiere 9 zapewnia aż 154% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3[2], a The Premiere 7 – 100%. Obsługa standardu HDR10+ w obu projektorach oznacza wyraźne i żywe obrazy, nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dodatkowo, dzięki maksymalnej jasności 3450 lumenów ISO[3] w The Premiere 9 oraz 2500 lumenów ISO w The Premiere 7, każdy szczegół staje się wyrazisty i pełen głębi[4].

Ponadto w projektorach zastosowano technologię sztucznej inteligencji, która podnosi jakość obrazu na niespotykany dotąd poziom. Funkcja AI Upscaling udoskonala każdą cyfrową treść do rozdzielczości jak najbardziej zbliżonej do 4K, niezależnie od jej oryginalnej rozdzielczości. Z kolei funkcja Vision Booster automatycznie dostosowuje jasność i kontrast w zależności od warunków oświetleniowych, gwarantując zawsze optymalne wrażenia wizualne.

Projektory The Premiere oferują także doskonały dźwięk, który dopełnia wrażenia kina domowego. Wbudowane głośniki z technologią Dolby Atmos zapewniają przestrzenne brzmienie, sprawiając, że filmy wciągną nas jak nigdy wcześniej. The Premiere 9 został wyposażony w 40-watowe głośniki 2.2.2 z dźwiękiem skierowanym ku górze, a The Premiere 7 oferuje 30-watowy system 2.2ch.

Projektory The Premiere wyróżniają się także eleganckim, minimalistycznym designem. Ich obudowa w subtelnym odcieniu ciepłej bieli, delikatnie zaokrąglone krawędzie oraz wykończenie z wysokiej jakości tkaniny od renomowanej duńskiej marki Kvadrat doskonale dopasują się do każdego wnętrza.

Music Frame Wicked Edition

W kinach już 6 grudnia b.r. zadebiutuje musical „Wicked”, a tymczasem Samsung zaprezentował po raz pierwszy w Polsce stylowy głośnik nawiązujący do tego filmu. Limitowana wersja Music Frame WICKED Edition to wyjątkowe połączenie pięknego designu i funkcjonalności, które z pewnością zachwyci wszystkich miłośników filmu. Głośnik zawiera fotoramkę inspirowaną filmem „Wicked” oraz trzy karty ze zdjęciami przedstawiającymi postaci z filmu. W skład kolekcji wchodzi także jedno ekskluzywne zdjęcie.

WICKED Edition wyróżnia się specjalnie zaprojektowaną obudową, ozdobioną grafikami inspirowanymi filmem, oraz dedykowanym opakowaniem z motywem „Wicked”. Każdy element zestawu został przemyślany tak, by rozpakowywanie było wyjątkowym i ekscytującym doświadczeniem.

Dodatkowo Music Frame można łatwo spersonalizować, dopasowując go do własnego stylu czy aranżacji wnętrza. Wystarczy umieścić w głośniku swoje ulubione zdjęcie. Smukła i elegancka konstrukcja, dyskretny uchwyt ścienny oraz cienki kabel zasilający sprawiają, że urządzenie harmonijnie wkomponowuje się w każde wnętrze, dodając mu nowoczesnego charakteru.

Oryginalny design to nie wszystko. Urządzenie zachwyca harmonijnym i czystym brzmieniem, które wypełnia nawet większe pomieszczenia dzięki technologii Wide Sweet Spot. Zintegrowane głośniki niskotonowe, wysokotonowe i średniotonowe zapewniają szerokie, równomierne rozchodzenie się dźwięku przy zachowaniu jego znakomitej jakości. Music Frame wyróżnia się również łatwością obsługi – muzykę można przesyłać bezpośrednio przez Wi-Fi[5] lub Bluetooth, aby od razu cieszyć się ulubionymi utworami.

Micro LED – najbardziej luksusowe telewizory na rynku

Micro LED to najbardziej zaawansowany i luksusowy ekran dostępny na polskim rynku. Do tej pory ekran o przekątnej 110 cali w cenie ponad 600 tysięcy złotych znalazł dwóch nabywców w Polsce. Teraz jest dostępny na zamówienie aż w czterech nowych rozmiarach: 114, 101, 89 i 76 cali.

Telewizory Micro LED dostarczają oszałamiających wrażeń wizualnych, oferując imponującą głębię, żywe kolory oraz wyjątkową ostrość i kontrast. W tych ekranach wykorzystano samoświecące diody LED o wielkości zaledwie 100 ㎛, czyli cieńsze od ludzkiego włosa. Każdy piksel RGB składa się z trzech niezależnych diod: czerwonej, zielonej i niebieskiej, dzięki czemu zapewnia nasycone, naturalne barwy. W dodatku sztuczna inteligencja samodzielnie analizuje i kontroluje każde emitowane światło.

Niezwykłej jakości obrazu towarzyszy minimalistyczny Design Monolitu. Brak widocznych ramek sprawia, że ekran wydaje się unosić w przestrzeni, co sprawia niesamowite wrażenie.

Bibliografia:

[1] Model The Prmiere 7 oferuje rozdzielczość 4K na ekranach o przekątnej do 120 cali.

[2]DCI-P3, znany jako Digital Cinema Initiatives – Protocol 3, to przestrzeń barw często stosowana w kinie cyfrowym i stanowi standard kolorów w przemyśle filmowym.

[3]Lumeny ISO to poziom jasności określony zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

[4] Poziomy jasności dla modeli The Premiere 9 (3450 lumenów ISO) i The Premiere 7 (2500 lumenów ISO) odzwierciedlają przybliżone wzrosty o odpowiednio 23% i 14% w porównaniu do poprzednich modeli (2800 lumenów ANSI i 2200 lumenów ISO). Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

[5] Do połączenia przez sieć bezprzewodową (Wi-Fi), wymagana jest aplikacja SmartThings.