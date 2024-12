Koniec WhatsAppa na wiekowych smartfonach. Co zrobić przed 1 stycznia?

uż od 1 stycznia 2025 roku WhatsApp przestanie działać na urządzeniach z systemem Android w wersji KitKat. Decyzja ta wynika z potrzeby dostosowania aplikacji do coraz bardziej zaawansowanych funkcji oraz wymagań bezpieczeństwa. Czy Twój telefon jest zagrożony?

Przestarzałe systemy

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, regularnie wzbogacany o nowe funkcje. Jednak nowoczesne rozwiązania wymagają odpowiednio wydajnych urządzeń i systemów operacyjnych. Starsze wersje oprogramowania, takie jak Android KitKat, nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, co prowadzi do decyzji o zakończeniu ich wsparcia.

Meta, właściciel WhatsAppa, ogłosiła, że od stycznia aplikacja przestanie działać na smartfonach z ponad dekadą na rynku. Wśród urządzeń, które utracą dostęp do komunikatora, znajdują się m.in.:

Samsung Galaxy S3 ,

, Samsung Galaxy Note 2 ,

, LG G2 Mini ,

, Sony Xperia Z.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jednym z głównych powodów zakończenia wsparcia dla starszych wersji Androida są kwestie bezpieczeństwa. Komunikatory, takie jak WhatsApp, przechowują ogromne ilości prywatnych danych użytkowników. Utrzymywanie wsparcia dla przestarzałych systemów mogłoby narazić dane na większe ryzyko.

Podobny krok podjęto wcześniej w przypadku urządzeń Apple – od maja 2025 roku WhatsApp będzie działać wyłącznie na iPhone’ach z systemem iOS 15.1 lub nowszym. W konsekwencji starsze modele, takie jak iPhone 5s czy iPhone 6, również utracą dostęp do aplikacji.

Co zrobić, jeśli Twój telefon przestanie obsługiwać WhatsAppa?

Jeśli korzystasz z telefonu z systemem Android KitKat, warto rozważyć kilka kroków:

Wykonaj kopię zapasową danych WhatsAppa. Wszystkie czaty i multimedia można przenieść na nowy telefon, aby nie stracić ważnych informacji. Zaktualizuj urządzenie. Jeśli Twój smartfon obsługuje nowszą wersję Androida, wykonaj aktualizację systemu operacyjnego. Zainwestuj w nowy telefon. Decyzja o wymianie urządzenia na bardziej nowoczesne może być konieczna, jeśli chcesz nadal korzystać z WhatsAppa i innych aplikacji wymagających aktualnych systemów.

Koniec pewnej epoki

Choć wiele osób już dawno zapomniało o modelach smartfonów takich jak Galaxy S3 czy Xperia Z, niektórzy nadal ich używają. Zakończenie wsparcia dla Androida KitKat jest kolejnym krokiem w kierunku modernizacji technologii mobilnych i dostosowania ich do współczesnych standardów.

Utrata dostępu do WhatsAppa może być dla użytkowników tych urządzeń impulsem do zmian. Pamiętajcie, aby zabezpieczyć swoje dane przed 1 stycznia 2025 roku, wykonując kopie zapasowe czatów i multimediów.

