Jak terminal płatniczy poprawia wydajność w małych firmach?

Najważniejszym powodem, dla którego firmy decydują się na terminale płatnicze, jest to, że klienci preferują płatności bezgotówkowe. W części przypadków to właśnie dostęp do płatności bezgotówkowych wpływa na wybór firmy, w której klient zamierza kupić produkty bądź usługi. Badanie przeprowadzone dla Fiserv Polska pokazało, że konsumenci nie tylko coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych, ale są otwarci na innowacje w tym zakresie. Przykładowo 21% respondentów byłoby zainteresowanych autoryzacją płatności z wykorzystaniem odcisku palca. Dostęp do płatności bezgotówkowych może znacząco zwiększyć sprzedaż, ale na tym nie koniec korzyści.

Szybkość obsługi klienta to lepsza wydajność

Finalizacja transakcji bezgotówkowych przebiega sprawniej niż zakup za gotówkę. Klient nie musi wyliczać określonej kwoty, a kasjer przeliczać i wydawać reszty. W przypadku integracji terminala z kasą lub systemem kasowym, kwota do zapłaty jest automatycznie przesyłana do terminala, który automatycznie rozpoczyna transakcję sprzedaży.. Następnie klient przykłada kartę lub telefon, aby dokonać płatności. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu kolejka przesuwa się szybciej. Z takiego przebiegu realizacji transakcji wynika kolejna zaleta mająca wpływ na lepszą wydajność – redukcja błędów.

Elastyczność i mobilność – dopasuj terminal do działalności firmy

Realizacja płatności bezgotówkowych może odbywać się z udziałem kilku typów terminali w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Do wyboru są terminale stacjonarne, terminale mobilne i aplikacyjne. W handlu detalicznym i hotelach dobrze sprawdzają się terminale stacjonarne. O terminalach mobilnych powinny pomyśleć firmy świadczące usługi poza siedzibą firmy, które chcą akceptować płatności poza stanowiskiem kasowym np. w domu klienta.

Dodatkowy zysk z prowizji, ta sama wydajność

Małe firmy powinny szukać sposobów na przyciągnięcie klienta, pokazanie, że oferta jest atrakcyjniejsza, niż u konkurencji. Jedną ze skutecznych metod jest wprowadzenie nowych usług, co można zrobić z wykorzystaniem terminalu płatniczego. Klienci chętnie korzystają z możliwości doładowania telefonu, wpłaty gotówki na kartę, czy karty podarunkowej. Ich realizacja trwa szybko, nie trzeba mieć dodatkowego miejsca w magazynie, dlatego jest to pomysł na zwiększenie dochodów i lojalności konsumentów bez wpływu na wydajność.

Inne profity dla firmy

Obecność terminala płatniczego w firmie w pierwszej kolejności pomaga zachęcić klientów do zakupu i zwiększa zyski ze sprzedaży. Jednak jest jeszcze kilka innych zalet, o których trzeba wspomnieć. Przedsiębiorcy używający z terminala mają możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi podatkowej. Jest to 1 tys. zł rocznie lub 2,5 tys. zł rocznie w zależności od tego, czy firma musi mieć kasę fiskalną. Ponadto można bezpłatnie przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa i na rok dostać terminal za 0 zł. Dzięki temu bez dodatkowego nakładu kosztów można sprawdzić, jak obecność terminala płatniczego wpływa na wzrost dochodów i wydajności. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia obrotu na terminalu w wys. 100 tys. zł w skali 12 miesięcy.

Szybkość obsługi klienta jest jednym z aspektów, jakie są ważne w każdej firmie. Przekłada się ona na jego zadowolenie, lepszą ocenę o firmie i wpływa na budowanie pozytywnych doświadczeń zakupowych. Jednym z urządzeń, jakie pozwalają to osiągnąć, jest terminal płatniczy, dzięki któremu można skrócić kolejki i usprawnić finalizację transakcji.