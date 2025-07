Nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia. Kto zyskał najwięcej?

Od 1 lipca 2025 r. pracownicy ochrony zdrowia otrzymują wyższe ustawowe wynagrodzenia. To efekt opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny komunikatu, w którym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2024 rok ustalono na 8181,72 zł. Względem poprzedniego wskaźnika – 7155,48 zł – oznacza to wzrost o 1026,24 zł, czyli 14,34 proc. Właśnie ta kwota jest podstawą do wyliczenia minimalnych pensji w sektorze medycznym.

Kto dostanie podwyżkę?

Na podstawie ustawy, wynagrodzenia w służbie zdrowia waloryzowane są corocznie z początkiem lipca. Pensje wyznaczane są jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku oraz współczynnika pracy przypisanego konkretnej grupie zawodowej.

W ochronie zdrowia funkcjonuje dziesięć grup zawodowych. Najwyższy współczynnik – 1,45 – przysługuje lekarzom i dentystom ze specjalizacją. W ich przypadku minimalna pensja wzrosła z 10 375,45 zł do 11 863,49 zł, co daje podwyżkę o 1488,04 zł. Drugą grupę tworzą m.in. farmaceuci i pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją – tutaj współczynnik wynosi 1,29, a wynagrodzenie wzrosło do 10 554,42 zł.

Wysokość podwyżki

Lekarze bez specjalizacji otrzymują minimalnie 9736,25 zł (wzrost o 1221,23 zł). Stażyści, przypisani do współczynnika 0,95, mogą liczyć na 7772,63 zł brutto – o 974,92 zł więcej niż dotychczas. Dla piątej grupy, m.in. techników i położnych z wykształceniem wyższym, pensja wynosi teraz 8345,35 zł.

W szóstej grupie, do której należą m.in. ratownicy i technicy z wykształceniem średnim, wynagrodzenie wzrosło do 7690,82 zł. Pracownicy siódmej grupy, tacy jak opiekunowie medyczni, otrzymują 7036,28 zł. Ósma grupa zawodowa może liczyć na 8181,72 zł – to wzrost o 1026,24 zł.

W dziewiątej grupie płace minimalne sięgają teraz 6381,74 zł, a najniższa – dziesiąta – grupa zawodowa, w tym salowe, otrzyma od lipca minimum 5318,12 zł brutto.

Choć lipcowe podwyżki są obligatoryjne, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada możliwe zmiany w ustawie. Resort rozważa przesunięcie terminu corocznych podwyżek, co mogłoby oznaczać półroczne opóźnienie w ich wypłatach.

