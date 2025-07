Nawet 50 proc. dopłaty do pensji. Warunek dotyczy wieku

1 czerwca weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Reforma ta, wpisana w Krajowy Plan Odbudowy, zastąpiła wcześniejsze regulacje i ma na celu modernizację systemu publicznych służb zatrudnienia, w tym 340 powiatowych i 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz instytucji szkoleniowych.

Zmiany w przepisach

Wśród wprowadzonych zmian znalazło się m.in. umożliwienie rejestracji bezrobotnych w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, zniesienie ograniczeń wiekowych w dostępie do instrumentów rynku pracy oraz wypłacanie zasiłku w pełnej wysokości – niezależnie od okresu uprawniającego do jego uzyskania. Wprowadzono również nowy system teleinformatyczny, który ułatwi kontakt z urzędem i dostęp do ofert pracy.

Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wprowadzenie dopłat dla pracodawców zatrudniających osoby po 50. roku życia. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Pomoc obejmuje także osoby starsze poszukujące pracy – kobiety po 60. i mężczyzn po 65. roku życia.

Nowa ustawa przewiduje również dodatkowe formy wsparcia. Wprowadzono możliwość dofinansowania zatrudnienia emeryta oraz rejestracji rolników w urzędach pracy. Specjalne wsparcie otrzymają też osoby samotnie wychowujące dzieci oraz członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny.

Pożyczka edukacyjna

Nowością jest także pożyczka edukacyjna, której wysokość może sięgać nawet 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia – ponad 200 tys. zł. Środki te mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, szkolenia lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Istnieje możliwość umorzenia 20 proc. pożyczonej kwoty po spełnieniu określonych warunków.

Zmieniono również zasady sporządzania Indywidualnego Planu Działania – od teraz będzie on przygotowywany dla osób bezrobotnych zarejestrowanych dłużej niż 120 dni, osób do 30. roku życia i długotrwale bezrobotnych. Kontakt z doradcą zawodowym ma się odbywać co 30 dni, a nie co 60.

Dodatkowo uruchomiono program „staż plus”, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych z dodatkiem w postaci stypendium. Pracownicy urzędów pracy otrzymają natomiast podwyżkę dodatku motywacyjnego z 600 do 1000 zł.

Czytaj też:

Pracy na lepiej płatną już łatwo nie zmienisz. Winna pensja minimalnaCzytaj też:

Koniec „umów śmieciowych?” PIP dostanie nowe możliwości