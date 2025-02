Kropka kwantowa już w połowie naszych domów? Popularność tej technologii rośnie

Kropki kwantowe pełnią funkcję filtra, który pozwala zwiększyć intensywność kolorów przy zachowaniu dużego poziomu jasności. Znajdują swoje zastosowanie m.in. w biochemii, medycynie, a także na rynku nowoczesnych telewizorów i monitorów. Ekrany dzięki nim są w stanie lepiej oddawać kolory w wyświetlanych treściach, a także świecić jaśniej.

Badania potwierdzają rosnącą popularność kropki

- Popularność modeli telewizorów z kropką kwantową będzie rosła. O ile w ubiegłym roku wg. danych GfK znalazły się one w 39% kupionych w Polsce telewizorów, to według naszej estymacji w 2025 roku będą stanowiły one co najmniej 50% rynku – uważa Grzegorz Stanisz, szef sprzedaży i marketingu dywizji RTV firmy Samsung Polska.

Biorąc pod uwagę cały rynek, to według GfK w pierwszej czwórce najchętniej kupowanych w Polsce telewizorów były – w minionym roku – tylko te wykorzystujące technologię kropki kwantowej. Co ciekawe, wszystkie zaprojektowane zostały przez firmę Samsung. W sumie w TOP 10 znalazło się pięć telewizorów QLED i Neo OLED, które wykorzystują tę technologię.

- Za tym, że rynek z technologią kropki kwantowej będzie rósł przemawia dopracowana i z roku na rok doskonalona technologia, która wraz z innym rozwiązaniami niesie dla wybierających telewizory Samsung Neo QLED i QLED korzyści związane z doskonałą jakością obrazu, a szczególnie nasyceniem kolorów, przejściami tonalnymi, kontrastem i czernią – wyjaśnia Grzegorz Stanisz.

Wyjątkowość innowacyjnej technologii doceniła w 2023 roku Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznając Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii trzem naukowcom pracującym w USA właśnie za odkrycie najmniejszych cząstek w nanotechnologii, czyli właśnie kropek kwantowych. Fakt ten potwierdza przełomowość tej innowacyjnej technologii w różnych obszarach współczesnego przemysłu.

Długa historia kropki kwantowej w telewizorach

Samsung po raz pierwszy technologię kropki kwantowej zastosował w 2017 roku, w serii telewizorów Samsung QLED. Wtedy poprawiona została jasność i stabilność światła, a zakres odwzorowania barw został rozszerzony. Poprzez zastosowanie nowych metalicznych kropek kwantowych, telewizory z tej serii wyznaczyły standardy w zakresie jakości obrazu, kątów widzenia, natężenia koloru, jasności i kontrastu. Jednym z wyróżników, który do dziś stanowi wizytówkę serii Samsung QLED jest 100% natężenie kolorów, niezależnie od poziomu jasności obrazu. W praktyce oznacza to, że widzowie mogą liczyć na ponad miliard odcieni barw.

W 2021 roku firma wprowadziła nową generację telewizorów z kropką kwantową – Neo QLED. Pojawiło się w nich nowe, zminiaturyzowane źródło światła. Telewizory Neo QLED, zamiast zwykłych diod LED do podświetlenia, używają diod mini LED. Dzięki temu znacznie zwiększono precyzję podświetlenia ekranu. Wzrosła zatem jakość szczegółów i udoskonalono sterowanie jasnością, kontrast oraz prawdziwą, głęboką czerń.

Jakoś obrazu potwierdzona certyfikatami

Te innowacyjne rozwiązania w zakresie jakości obrazu, dzięki którym otrzymujemy doskonałe kolory zostały potwierdzone certyfikatami. Siedem modeli telewizorów Samsung z linii Neo QLED i QLED z roku 2024 oraz dwa modele z 2023 jako pierwsze w branży otrzymało certyfikaty True Cinema Black i HDR Brightness Accuracy od wiodącego niemieckiego instytutu certyfikacji elektrotechniki Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

To certyfikacja oparta na rygorystycznej ocenie poziomów czerni w obszarze letterbox ekranu, czyli w technice dostosowywania materiału wideo w panoramicznym formacie obrazu do użycia na ekranie o formacie standardowym. Gwarantuje to, że obszary te pozostaną pełne głębi podczas oglądania oficjalnych materiałów ASC (American Society of Cinematographers), czyli zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Standardów Elektroniki Wideo (VESA®). Doskonała wydajność miejscowego wygaszania eliminuje niepożądane zakłócenia światła, umożliwiając widzom oglądanie filmów zgodnie z ich zamierzeniami – z głęboką czernią i żywymi szczegółami porównywalnymi do wrażeń kinowych.

Kropki kwantowe są ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia

Warto też podkreślić, że kropki kwantowe stosowane w telewizorach Samsung nie zawierają kadmu – zatem są nie tylko nieszkodliwe dla środowiska, ale i bezpieczne dla zdrowia człowieka. Ponadto telewizory Smart TV należące do tej firmy są wyposażone w wielowarstwową ochronę swoich urządzeń, zwaną technologią Samsung Knox.

Knox przede wszystkim obejmuje ochroną wszelkie aplikacje uruchamiane m.in. na telewizorach – w tym również te, które służą do odtwarzania treści wideo. Przed udostępnieniem innym użytkownikom każda aplikacja przechodzi ścisły proces certyfikacji. System dba również o bezpieczeństwo aplikacji autoryzacyjnych i płatniczych, a wszelkie wrażliwe dane są przechowywane w izolowanych, fizycznie chronionych obszarach układów scalonych, zabezpieczonych przed potencjalnymi atakami.