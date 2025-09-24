Polacy odczuwają „lęk technologiczny”? Te zjawiska hamują transformację

Według badania GUS z 2024 r., jedynie 5,9 proc. polskich przedsiębiorstw deklarowało wykorzystywanie sztucznej inteligencji w swojej działalności. To liczba, która pokazuje, jak niewielki jest rzeczywisty zasięg nowych technologii w Polsce. Większość firm pozostaje na etapie rozważań i podstawowych inwestycji, a bariery, które wymieniają przedsiębiorcy, to przede wszystkim brak kompetencji, brak wiedzy i wysokie koszty.

Raport EY Cyfrowa transformacja 2024 potwierdza, że polskie firmy wpisują cyfryzację do strategii, ale w praktyce ich działania mają charakter fragmentaryczny. Modernizują procesy, wdrażają pojedyncze rozwiązania, ale rzadko przebudowują całe modele biznesowe. Podobne wnioski przynosi raport AI Chamber 2024 o MŚP – większość firm dopiero eksperymentuje z AI i ML, robiąc to ostrożnie i w małej skali.

Na tym tle wyraźnie odróżniają się Stany Zjednoczone i Chiny. Raport McKinsey Technology Trends Outlook 2025 pokazuje, że w tych krajach technologia jest coraz częściej traktowana jako katalizator zmiany całych modeli działania. Firmy wdrażają AI nie po to, aby jedynie przyspieszyć istniejące procesy, ale by zdefiniować od nowa ofertę, kanały sprzedaży i łańcuchy wartości. Widać przebłyski również w Europie Zachodniej. W Niemczech rozwój Przemysłu 4.0 oznacza głęboką przebudowę całych łańcuchów produkcji, a w krajach skandynawskich cyfryzacja usług publicznych stała się podstawą nowego modelu funkcjonowania państwa. Polska, choć głośno mówi o innowacjach, wciąż zatrzymuje się na pół kroku.