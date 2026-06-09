Rusza pierwszy w Polsce konkurs dla startupów AI – „Dobre geny AI”

- Mapa polskich startupów zajmujących się sztuczną inteligencją rozrasta się, a konkursów skupionych na tej technologii dotąd nie było – mówił podczas wydarzenia Innowatory Wprost, na którym ogłoszono nową inicjatywę, Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Projektów Strategicznych i Contentu w PMPG Polskie Media.

Jak zauważył, rozwój AI znajduje się obecnie w kluczowym momencie. Technologia przeszła już etap niepokoju i zaprzeczania, a firmy oraz użytkownicy coraz częściej zaczynają eksperymentować z jej możliwościami.

– Z technologią AI jesteśmy być może już gdzieś w połowie drogi. Od niepokoju i zaprzeczania, przez eksperymenty i poszukiwanie zastosowań, aż po stopniową akceptację, rozwój i samodzielny postęp – mówił podczas konferencji.

Zdaniem "Wprost" Polska powinna wykorzystać obecny moment, aby znaleźć swoje miejsce na światowej mapie rozwoju sztucznej inteligencji.

– Liczymy na ten polski postęp i szukanie przez Polskę nisz w obszarze AI, tak abyśmy mogli uczynić za kilka lat tę technologię polskim znakiem rozpoznawczym – podkreślił Szczepaniak.

Konkurs "Dobre Geny AI" jest rozszerzeniem projektu Innowatory Wprost, który skierowany jest do dojrzałych przedsiębiorstw. "Dobre Geny AI" mają wyłonić najbardziej perspektywiczne firmy tworzące rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję – w otoczeniu technologii powiązanych, takich jak uczenie maszynowe, deep learning czy przetwarzanie języka naturalnego.

– Czas na poważne eksperymenty, rozwiązania deep techowe i takie, które zmieniają paradygmaty, w których żyjemy. Tak, aby jak najlepiej wykorzystać tę technologiczną rewolucję dla Polski – zaznaczył Krzysztof Szczepaniak.

Podczas wydarzenia zwracano uwagę, że Polska dysponuje dużym potencjałem w obszarze nowych technologii – od kompetencji programistów, przez rozwijający się ekosystem startupowy, po możliwości wykorzystania AI w biznesie, nauce i administracji.

– Mamy ogromne talenty informatyczne. Musimy stworzyć warunki, aby te firmy powstawały i rozwijały się tutaj, w Polsce – mówił prof. Piotr Sankowski, zapowiadając inicjatywę mającą wspierać młode technologiczne firmy.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje IDEAS Instytut Badawczy z dyrektorem prof. Piotrem Sankowskim na czele. Partnerem konkursu są: Amazon Web Services, Chaos Gears i Benchy.it.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty późną jesienią tego roku.

Zgłoszenie i informacje: https://innowatory.wprost.pl/dobre-geny-ai