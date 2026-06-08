Krzysztof Gawkowski na „Innowatorach Wprost”: Wierzę, że Polska wybrała dzisiaj dobrą drogę

W poniedziałek 8 czerwca odbywa się 16. edycja święta polskiej innowacji, czyli „Innowatory Wprost”. Na początku wydarzenia opening speech wygłosił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski: Polska nie może być dziś wyłącznie konsumentem technologii

– „Innowatory Wprost” od wielu lat są miejscem, gdzie inspiracja łączy się z budowaniem przyszłości. Jeszcze kilka temu, kiedy myśleliśmy o cyfryzacji, postrzegano ją przede wszystkim jako wygodę – wygodę, która dawała radość, szybsze możliwości wykorzystywania wiedzy, przede wszystkim w urzędach, ale dzisiaj stała się obszarem państwa, które dotyka wszystkiego, co czujemy, co widzimy. I dziś stawka rozwoju technologicznego państwa, Polski jest o wiele wyższa – powiedział Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, cyfryzacja stała się fundamentem nowoczesnego państwa – państwa, które bardzo poważnie taktuje bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje, konkurencyjność i sprawczość.

– A w tym wszystkim sztuczna inteligencja stała się głównym motorem napędowym globalnej rywalizacji o przewagę technologiczną. I w takim czasie się spotykamy, gdzie w XXI wieku już od wielu lat nie wygrywają ci, którzy kupują nowoczesne technologie, ale liderami są ci, którzy współtworzą, rozwijają, a przede wszystkim wdrażają ją u siebie. Dlatego Polska nie może być dziś wyłącznie konsumentem technologii, rozwiązań tworzonych gdzieindziej – podkreślił minister cyfryzacji.

Krzysztof Gawkowski wspomniał w tym kontekście o strategii cyfryzacji Polski do 2035 r., czyli fundamentalnym dokumencie, który wskazuje ścieżkę rozwoju cyfrowego kraju. – Cyfryzacja w tym dokumencie, ale też w myśleniu instytucji, firm, biznesu w Polsce powinna sprzyjać temu, że budujemy cyfrowe państwo, które w centrum widzi obywatela, ale które działa skuteczniej, mądrzej i szybciej niż dotychczas – powiedział minister cyfryzacji.

Gawkowski podkreślił także, jak ważne jest budowanie kompetencji cyfrowych, ale także suwerenności technologicznej, co oznacza, że trzeba inwestować we własną infrastrukturę cyfrową. – Dlatego budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji – powiedział minister.

– My nie musimy patrzeć z zazdrością na inne państwa, szczególnie po drugiej stronie Atlantyku, bo zdajemy sobie sprawę, że mamy najlepszych w Europie i na świecie specjalistów, trzeba ich tylko przyciągać. Nie pozwolić im wyjeżdżać, dawać im poczucie, że tutaj mogą tworzyć takie rozwiązania, które (...) dają poczucie skalowalności i możliwości rozwoju – powiedział Gawkowski.

– Wierzę, że Polska wybrała dzisiaj dobrą drogę, w której oczywiście jest jeszcze trochę mankamentów. Nie wszystkie pola są wykorzystywane z taką siłą i mocą, z jaką moglibyśmy to robić. Ale w Europie mówi się o Polsce jako innowatorze, który nie tylko nadaje ton, ale realizuje polityki, z których inni korzystają – podkreślił.

Więcej informacji wkrótce.

Innowatory Wprost to nagroda przyznawana od 2011 r. Nagradzamy innowacyjne rozwiązania w najważniejszych branżach gospodarki oraz najbardziej obiecujące polskie innowacje w dziedzinie nauki. Galę poprzedza konferencja poświęcona rynkowi innowacji w Polsce. Tematy przewodnie to kondycja i szanse polskiej branży AI oraz local content. Dyskusje będą dotyczyć m.in. sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, technologii dual-use, robotyki, nowoczesnych technologii w przemyśle, medycynie, elektromobilności, gospodarce odpadami oraz finansowania innowacji.