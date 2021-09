Dostałeś sms o wygranej w loterii spisowej? Zachowaj ostrożność

To już ostatnie dni na wzięcia udziału w spisie powszechnym. Do tej pory na pytania spisowe odpowiedziało 90 proc. zobowiązanych. Podstawą zbierania informacji jest samospis. Należy wejść na stronę https://spis.gov.pl, a kto nie ma dostępu do komputera, może udać się do urzędu gminy – w każdym utworzono stanowiska przeznaczone właśnie do dokonania spisu. Osoba, która nie skorzysta z żadnej ze wskazanych powyżej możliwości, powinna spodziewać się telefonu od rachmistrza, który zada wszystkie pytania.

Jakiś czas temu GUS zachęcał do wzięcia udziału nagrodami, jakie można wygrać w loterii Narodowego Spisu Powszechnego. Finałowe losowanie odbyło się 14 lipca i żadnych dodatkowych losowań już nie będzie. Nie wolno więc dawać wiary w żadne maile czy sms-y informujące o wygranej.

Serwis „Niebezpiecznik” ostrzega przed oszustami, którzy odsyłają na stronę wyniki-loterii[.]net, która podszywa się pod sklep Google i nakłania do instalacji złośliwej aplikacji „mObywatel”. Na celowniku oszustów są posiadacze telefonów z systemem Android.

twitter