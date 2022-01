Uwaga, ruszyła plaga oszustw wykorzystująca Lewandowskiego, Radwańską, Ogórek, Pazurę i innych

W Polskim internecie, na Facebooku, Twitterze i Instagramie ruszyła szeroko zakrojona kampania oszustw, która bezprawnie wykorzystuje nazwiska Roberta Lewandowskiego, Agnieszki Radwańskiej, Magdaleny Ogórek, Cezarego Pazury i innych. Oszuści wykorzystują też marki Orlenu i „Gazety Wyborczej”.

Uwaga na oszustwo dotyczące inwestowania

Oszustwo zachęca do zainwestowania. Celebryci, bez swojej wiedzy, reklamują zyski do 50 tysięcy miesięcznie po zainwestowaniu 900 zł. Oszustwo informuje o rzekomych inwestycjach Orlenu lub nowej platformie inwestycyjnej tej firmy, dzięki którym można zarobić po wpłaceniu określonej kwoty.

Reklamy zachęcają do kliknięcia w podany link i pozostawienia zgłoszenia. Co ciekawe pod podanym linkiem nie można znaleźć ani żadnych formularzy do wypełnienia, ani innych znanych rodzajów oszustw. Są to, słabe wykonane strony z kilkoma artykułami o bardzo niskiej jakości o tematyce finansów i zarobków.

Najczęściej podobne kampanie oszustw opierają się na próbie wyłudzenia danych personalnych i danych do logowania, czyli tzw. phishingu. Po uzyskaniu danych przestępcy mogą próbować je sprzedać w internecie lub sami spróbować wykorzystać je do innych przestępstw, np. włamania się na konta bankowe lub podszycia się pod kogoś.

Innym popularnym sposobem jest skłonienie użytkownika do pobrania pliku (np. dokumentu Word lub PDF), który zawiera złośliwe oprogramowanie. Takie oprogramowanie może zainfekować komputer w celu wykradzenia danych do banków i kont email, zaszyfrowanie danych (tzw. ransomware) lub dodanie komputera do sieci, z której przestępcy prowadzą inną działalność (tzw. botnet).