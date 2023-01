Kolejny trojan w Google Play. Czym prędzej odinstalujcie tę aplikację

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa cały czas uważnie obserwują sklep z aplikacjami na Androida Google Play. Ostatnio cierpi on na prawdziwą plagę trojanów, które mogą niepostrzeżenie wykradać dane użytkowników.

Trojan Harly w aplikacji na Androida

Firma SecneurX poinformowała w poniedziałek o wykryciu nowej złośliwej aplikacji w sklepie Play. Co gorsza, w chwili pisania tego artykułu nadal można ją pobrać ze sklepu Google'a.

Aplikacja nazywa się Color Paint & Draw Master i udaje grę w kolorowanie obrazów zgodnie z numerami (popularne paint by numbers). Niestety przemyca do naszych telefonów trojana Harley. Appkę pobrało już zaś ponad 10 000 osób.

Choć Google niedługo powinno usunąć aplikację ze sklepu, użytkownicy nadal powinni mieć się na baczności. System sam nie pozbędzie się wirusa, więc jak najszybciej powinniśmy samodzielnie usunąć złośliwe oprogramowanie z telefonu. Wystarczy odinstalować appkę.

twitter

Trojan Harly – co potrafi bliźniaczy wirus Jokera?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Harly to najnowszy problem Google Play. Niezwykle szybko szerzące się złośliwe oprogramowanie to odmiana popularnego od paru lat trojana Joker. Tego typu wirusy często podszywają się pod aplikacje do edycji zdjęć i wideo, programy oferujące personalizację, np. tapety czy motywy albo proste gry.

Harly może zaś sporo namieszać w naszym telefonie. Wirus potrafi włączyć usługi premium i nabić nam wysoki rachunek telefoniczny. Dodatkowo może zyskać dostęp do naszych wiadomości SMS czy poczty e-mail. To może mu zaś pozwolić na kradzież danych i kolejne ataki, m.in. potwierdzanie transakcji bankowych czy phishing.

Czytaj też:

Wirusy w Google Play. Odinstaluj te dwie aplikacjeCzytaj też:

Windows 10 vs Windows 11. Czym różnią się systemy operacyjne?